Afrique: Afrobasket dames "Yaoundé 2021" - Sénégal/Egypte ( 78-64) - Les Lionnes en quart de finale

L'équipe du Sénégal a terminé à la première place du groupe C de l'Afrobasket Dames en remportant hier lundi, le duel qui l'opposait à une accrocheuse équipe d'Égypte ( 78-63). Un second succès qui propulse les Lionnes aux quarts de finale qui démarrent jeudi prochain.

L'équipe du Sénégal a épinglé, hier, lundi 20 septembre au Palais des sports de Yaoundé, sa seconde victoire dans le groupe C de l'Afrobasket féminin. Les Lionnes sont venues à bout de l'Égypte sur la marque de 78 à 63. Cette victoire a été obtenue aux forceps face à une opiniâtre formation égyptienne. L'équipe du Sénégal n'a toutefois pas tremblé en entamant la rencontre pied au plancher.

Sous la houlette de Yacine Diop et de Lena Niang , très en verve sur les phases de transition et particulièrement sur les tirs primés, les Lionnes prennent vite au collet leur adversaires (12- 6) pour s'assurer ensuite du premier acte de jeu (21-15). Après cette bonne entame, les protégées du coach Tapha Gaye reprennent toutefois timidement la partie. Les Lionnes pêchent dans la précipitation, les pertes de balles et sur le repli défensif.

La bande à Soraya s'engouffre vite dans cette brèche et talonne les Lionnes au score (23-21, 4e). La bonne entente sur la transmission ajoutée à la patte chaude des ailières Yacine Diop et Léna Niang apporte un bol frais au jeu d'attaque du Sénégal. Les Lionnes en profitent pour creuser l'écart à plus 10 pts (23- 33; 7e) avant d'accéder à la pause avec une pécule de 14 points d'avance (25-39). Au retour des vestiaires, le Sénégal assure au mieux les rebonds et se montre plus tranchant avec un jeu de contre-attaque qui a un écho favorable au tableau d'affichage (47-31; 5e).

En multipliant les pertes de balles, les Lionnes s'exposent et permettent aux Egyptiennes de grignoter une bonne partie de leur retard. Ce qui va obliger le coach des Lionnes à demander le temps mort et apporter des réajustements dans le jeu. Les Sénégalaises ne tardent pas à reprendre la main et de stabiliser l'écart à 13 points et de 11 points (57-44) à la fin du troisième quart-temps. Même si au prorota des points marqués, l'Égypte avait mené (19- 18). Cette avance du Sénégal était loin de refroidir les ardeurs des coéquipières de El ghadari et de Farada Abdel Nabi. Leur bonne présence redonne quelques espoirs à l'Égypte et lui permettre de mettre la pression sur les Sénégalaises (67-61; 7e).

Malgré ce passage à vide, les Lionnes ne faiblissent pas et reposent sur l'explosivité de Yacine Diop (19 points, 8 interceptions et 6 passes décisives) et la main chaude de Lena Niang (19 points), pour relancer la machine et d'accentuer l'avance (74- 63;8e).

Suffisant pour permettre aux Lionnes d'assurer finalement le gain de la rencontre. Mais surtout de décrocher la première place qualificative aux quarts de finales. En attendant, l'Égypte et la Guiné, classées respectivement deuxième et troisième de poule C, vont passer par les matches de huitièmes de finale pour valider leur ticket pour le top huit de l'Afrobasket.