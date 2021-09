Liberia: "Un don important et opportun", déclare à Fides le directeur de l'hôpital auquel le Pape François a fait don d'équipements pour les patients du Covid-19

interview

Monrovia — "Les fournitures médicales données par le Pape François sont très importantes pour l'hôpital, et particulièrement opportunes. Son exemple avec les faits devrait être imité par d'autres dirigeants ", déclare à l'Agence Fides le frère Peter Lansana Dawoh, directeur de l'hôpital catholique Saint Josesph de Monrovia, qui a reçu le 25 août, par l'intermédiaire de Mgr Dagoberto Campos Salas, Nonce apostolique au Liberia, un ensemble d'équipements médicaux pour soigner les patients du Covid-19.

Le directeur de l'hôpital a accordé une interview à l'Agence Fides.

Combien de cas de Covid-19 le Liberia a-t-il connu jusqu'à présent ?

Au Liberia, du 3 janvier 2020 au 17 septembre 2021, 5 904 cas confirmés de Covid-19 et 283 décès ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé. Au 3 septembre 2021, un total de 113 680 doses de vaccin ont été administrées.

Comment les autorités et l'Église catholique ont-elles géré la pandémie au Liberia ?

Le gouvernement du Liberia, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, a déclaré l'état d'urgence pour contrôler la propagation de la maladie et a également lancé une formation intensive des agents de santé sur la prévention des infections et le contrôle du virus. Ils ont demandé à tous les citoyens de se conformer aux mesures de sécurité sanitaire qui ont été mises en place : hygiène régulière des mains, espacement des personnes, port obligatoire de masques faciaux à tout moment lors des réunions publiques, fermeture des églises, des clubs et des autres lieux de convivialité jusqu'à ce que les réunions de 20 personnes maximum soient autorisées, et fermeture des écoles jusqu'à ce que le port obligatoire de masques faciaux et l'hygiène régulière des mains soient modifiés.

Quant à l'Église catholique, elle a géré la situation en prenant les mesures suivantes : renforcement de ses hôpitaux et cliniques par des formations régulières et une éducation sanitaire pour prévenir la propagation du virus ; collaboration avec le gouvernement et les autorités pour mettre en œuvre des mesures de sécurité ; programmes d'éducation sanitaire dans les communautés et par le biais d'émissions de radio ; et fourniture de matériel de prévention et de contrôle des infections (IPC).

Quelle est la situation dans votre hôpital ?

Tous les membres du personnel travaillant dans l'hôpital sont tenus de porter des masques à tout moment et de se laver régulièrement les mains. Grâce à ces mesures, le risque d'infection dans l'hôpital a été réduit. La plupart des cas confirmés sont traités par les médecins et les infirmières de l'hôpital, jusqu'à ce que l'équipe sanitaire du district indique la disponibilité d'un espace pour le transfert vers l'unité de traitement Covid-19.