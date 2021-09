Sénégal: Cames 2021 - 29 admis aux différents grades sur 39 inscrits à l'Ugb

Les résultats de la 43ème Session des Comités consultatifs interafricains (Cci) du Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (Cames) 2021 sont connus. À l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), sur 39 inscrits, 29 sont admis aux différents grades.

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a réalisé une belle moisson à l'occasion de la 43ème Session des Comités consultatifs interafricains (Cci) du Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (Cames) 2021. Au terme de cette épreuve, l'Université s'enrichit de six nouveaux Professeurs Titulaires, de sept Maîtres de Conférences et de seize Maîtres-assistants, soit un taux de réussite de 74,36%, informe un communiqué signé par le Recteur de l'Institution, le professeur Ousmane Thiaré.

En effet, sur un total de 39 inscrits, 29 candidats sont admis aux différents grades. Le document renseigne que les résultats sont répartis ainsi qu'il suit : l'Ufr des Sciences appliquées et technologies (un Professeur Titulaire, deux Maîtres de Conférences et deux Maîtres-assistants) ; l'Ufr de Sciences Juridiques et Politiques (un Professeur Titulaire et un Maître-assistant) ; l'Ufr des Sciences de la Santé (deux Professeurs Titulaires et trois Maîtres-Assistants) ; l'Ufr des Lettres et Sciences humaines (deux Professeurs Titulaires, trois Maîtres de Conférences et deux Maîtres-assistants) ; l'Ufr des Civilisations, Religions, Arts et Communication (un Maître de Conférence et un Maître-assistant) ; l'Ufr des Sciences de l'Education, de la Formation et du Sport (six Maîtres-assistants ); l'Ufr des Sciences Agronomiques, d'Aquaculture et des Technologies Alimentaires (un Maître-assistant) et l'Ufr de Sciences Economiques et de Gestion (un Maître-assistant).

« Je me réjouis de cette belle performance de notre université, félicite les candidats admis en leur souhaitant une excellente suite de carrière et encourage les candidats qui ont été moins chanceux », a déclaré le Recteur de l'Ugb dans le communiqué. Le professeur Thiaré en a profité pour remercier les membres de la Commission institutionnelle du Cames chargée de l'accompagnement des candidats de l'Ugb aux différents grades du Concours pour leur engagement et leur efficacité.