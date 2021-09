Sénégal: Mise en œuvre du projet Saga-sécurité alimentaire - La Délégation du Québec salue la qualité du partenariat entre les acteurs

Prenant part à l'ateier de validation de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (Cdn), Mowuto Toulan, représentant le Délégué général du Québec à Dakar a salué la qualité du partenariat dans la mise en œuvre du projet Saga.

Selon lui, cet atelier permettra de valider le plan de mise en œuvre de la Cdn du Sénégal pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage. «Cet atelier de validation et l'étude qui l'a précédé, sont prévus dans le cadre du Projet Saga- sécurité alimentaire - Une agriculture adaptée, un partenariat technique et financier 6,3 millions de dollars canadiens entre le gouvernement du Québec et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao). J'aimerais donc m'arrêter un instant pour remercier très chaleureusement la Fao Sénégal pour l'organisation de cette activité et au-delà, pour la qualité du partenariat qu'entretient au Sénégal la Fao et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, à travers la Délégation générale du Québec à Dakar », a déclaré M. Toulan.

Il a indiqué que le gouvernement du Québec partage est très fier d'avoir financé cette initiative dans le cadre du Projet Saga, qui vise au Sénégal, notamment, le renforcement des capacités institutionnelles et de la société civile en matière de lutte contre les changements climatiques. Il a formulé le vœu que les échanges de ces deux prochains jours, permettent d'adopter le plan de mise en œuvre de la Cdn du secteur de l'agriculture et de l'élevage.