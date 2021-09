Sénégal: Sédhiou / La coalition Bennoo Bokk Yaakar avalise la candidature de Abdoulaye Diop - Les états-majors à l'assaut des suffrages !

A l'issue d'une rencontre initiée par les militants de la coalition Bennoo Bokk Yaakar de la commune de Sédhiou avant-hier, dimanche 19 septembre, la candidature du ministre-maire de Sédhiou a été retenue par les participants. La déclaration en a été faite conjointement par Aliou Diallo, le coordonnateur de ladite instance de Sédhiou et Ansoumane Sané, le coordonnateur des jeunesses «apéristes» et directeur général du Grand Théâtre de Dakar. Ils comptent, à présent, se déployer sur le terrain pour davantage fidéliser les militants et animer la vie du parti.

Cette rencontre a plébiscité le maire de Sédhiou, avant la lettre, pour rempiler à son poste, le 23 janvier prochain, à l'issue des élections municipales prévues à cette date. Les camarades de Abdoulaye Diop ont d'abord procédé à l'évaluation de la révision exceptionnelle des listes électorales, avant de lui renouveler leur entière confiance. Aliou Diallo, le coordonnateur de la coalition Bennoo Bokk Yaakar de Sédhiou et 2e vice-président du Conseil départemental de Sédhiou, a déclaré que «la réunion a fait la situation de la révision exceptionnelle des listes électorales dans la commune de Sédhiou.

A la date de clôture, nous étions à 1.310 nouveaux inscrits et le fichier communal avoisine les 11.300 inscrits. Nous sommes dans la dynamique de préparer nos états-majors pour faire face à ces élections de janvier 2022». Il ajoute que «c'est de faire la sensibilisation dans les différents quartiers de la ville et en donnant des directives, conformément à la vision de notre parti. De façon unanime et de concert avec l'ensemble des partis de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, la seule candidature qui vaille, c'est celle de Abdoulaye Diop».

A sa suite, Ansoumane Sané, le coordonnateur de la COJER communale et des jeunesses de la mouvance présidentielle, a souligné que «cette rencontre est suscitée par les jeunes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Ce n'est pas du tout surprenant car nous sommes sur le terrain en permanence». Interrogé sur la promotion attendue des jeunes de la région de Sédhiou par son mentor, le ministre-maire de Sédhiou en charge de la Culture et de la Communication, Ansoumane Sané précise que «les jeunes sont engagés et sont promus à des postes de responsabilité. J'en suis un exemple, en ma qualité de directeur général du grand théâtre de Dakar. D'autres jeunes et des femmes sont aussi nommés à des postes de direction et d'inspection, sans compter. Aujourd'hui tous sont d'accord que la seule candidature valable est celle de Abdoulaye Diop, au regard de sa posture et de son engagement pour le développement de la région de Sédhiou».

Ces militants et responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de la commune de Sédhiou informent de leur ferme engagement à investir le terrain pour le triomphe de leur formation politique dans la capitale du Pakao.