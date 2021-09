Mali: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Le Mali attend Yves Bissouma

Absent de la sélection nationale du Mali depuis trois ans, Yves Bissouma pourrait bien faire son retour. En tout cas, c'est ce qu'espère le staff des Aigles qui attend le milieu de terrain, les bras ouverts.

Depuis le match du Mali contre le Burundi en octobre 2018, Yves Bissouma n'a plus porté les couleurs des Aigles. Interrogé sur le sujet ce lundi sur Canal+, Fousseni Diawara, Team manager et assistant du sélectionneur du Mali a évoqué la situation avec le milieu de terrain de Brighton (Angleterre).

"La première raison c'est qu'il a eu un problème à l'épaule juste avant la Coupe d'Afrique (CAN 2019, ndlr). Nous, on lui a souhaité prompt rétablissement, comme on le fait pour les joueurs blessés. Mais après, il n'a plus répondu à nos appels après son opération. On a essayé de comprendre pourquoi et récemment il nous a éclairci un petit peu la problématique. Il a expliqué qu'il ne venait pas parce qu'il n'avait reçu aucun appel du staff technique pendant sa convalescence" a-t-il déclaré.

Après avoir indiqué avoir eu des contacts avec le joueurs dans cette période, le team manager a une nouvelle fois déclaré que le Mali attendait un retour de Bissouma.

"Aujourd'hui on attend tous qu'Yves Bissouma retrouve la raison, qu'il revienne en équipe nationale du Mali. Parce que, l'équipe nationale du Mali a besoin de ses qualités. Pour nous c'est une vraie valeur ajoutée. On a un superbe effectif avec beaucoup de milieux de terrain qui évoluent dans des gros clubs mais Yves fait partie intégrante de notre projet. Il est convoqué pour le prochain rassemblement. On espère qu'il va répondre présent, tout le monde espère son retour au Mali"