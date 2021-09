Afrique: Le Kenya nomme le Turc Firat comme nouvel entraîneur des Harambee Stars

Après la démission de Jacob 'Ghost' Mulee, le Kenya a investi le tacticien turc Engin Firat comme nouveau sélectionneur pour un contrat de deux mois.

Le patron de la Football Kenya Federation (FKF), Nick Mwendwa, a déclaré que l'entraîneur turc qui a déjà entraîné la Moldavie sera en charge des Harambee Stars pour les quatre derniers matches de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 .

" Nous avons examiné la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement et avons décidé d'amener quelqu'un qui va nous guider à travers ces qualifications et ensuite, nous pouvons voir si nous l'engagerons pour une plus longue période ou si nous aurons quelqu'un d'autre. ", a déclaré Mwendwa en présentant le nouvel entraîneur.

"Nous avons confiance en ses capacités et nous pensons que nous avons vraiment de la chance de l'avoir. Il avait d'autres offres et pour un entraîneur de haut niveau comme lui de décider de venir au Kenya, c'est un grand honneur. Nous sommes impatients de travailler ensemble et nous verrons ensuite ce que l'avenir nous réserve." a t-il déclaré.

L'entraîneur turc a effectué plusieurs séjours dans son pays et a également entraîné l'Eintracht Francfort, l'équipe allemande de première division, entre 2000 et 2002. Il a également été entraîneur adjoint avec l'Iran.

S'exprimant après son arrivée dans le pays, Firat a déclaré qu'il était enthousiasmé par le projet à court terme qui l'attend et reste optimiste quant à sa capacité à accompagner le Kenya à travers la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde.

« Le Kenya est une bonne nation de football avec tant de joueurs talentueux. Je viens ici parce que je crois au projet et je crois que nous pouvons nous qualifier pour la Coupe du monde. J'ai regardé le groupe et je l'ai analysé et je crois que si nous travaillons bien, nous pouvons réaliser quelque chose. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas venu", a déclaré l'entraîneur.

« J'ai hâte de travailler avec l'équipe. J'ai regardé les deux premiers matchs et je pense qu'il y a tellement de points positifs, mais il reste encore du travail à faire. Je pense que nous avons une très bonne équipe de joueurs talentueux avec qui travailler », a ajouté Firat.

Le tacticien s'est déjà mis au travail avec une équipe de joueurs locaux se rapportant à un entraînement résidentiel.

Il fera ses débuts officiels lors de la double confrontation contre le Mali lors des éliminatoires de la Coupe du monde avant d'affronter le Rwanda à domicile et l'Ouganda à l'extérieur, pour conclure sa mission.

« Je suis ici parce que je suis prêt. Je resterai si j'aime le projet et y adhère. Même si on gagne et que je n'aime pas le projet, honnêtement, je ne resterai pas", a ajouté le tacticien.