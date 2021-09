Guinée: La chute du président Alpha Condé est justifiée

opinion

Le bilan de sa gestion depuis son arrivée au pouvoir est incontestablement négatif dans différents registres. Les événements actuels et l'engouement populaire qui ont suivi le démontrent à suffisance. La gouvernance d'un état est un bail comportant une obligation de résultat rédhibitoire qu'il convient d'honorer, sinon avoir l'humilité de céder le gouvernail à plus compétent.

Le tripatouillage de la constitution désapprouvé par l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays annonçait le désaveu populaire d'un régime gangréné par un système scélérat. La légitimité du pouvoir républicain repose sur une assise démocratique validée par le verdict populaire. Si tel n'est plus le cas la gouvernance devient illégitime.

Le bilan de la répression devenue systématique dépasse la centaine de morts. Toute perte de vie humaine disqualifie celui qui en est coupable. Les images des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants non armés ne laissent aucun doute quant à la responsabilité de l'état qui est censé protéger le peuple. Ayant failli à son devoir l'état guinéen devait se démettre.

La crédibilité des institutions guinéennes sur la scène internationale s'est effondrée à cause des résultats du référendum modifiant la constitution. La communauté internationale ayant unanimement condamné l'attitude de l'état guinéen n'avait plus d'interlocuteur crédible à la tête de ce pays, qui de fait tombera dans un isolement préjudiciable aux populations déjà meurtries. Un état qui expose sciemment ses propres fils à une misère annoncée ne peut garder les rênes du pouvoir.

Les événements actuels démontrent la capacité des Guinéens à s'unir pour la cause nationale, apportant un démenti formel aux théories des divisions entretenues de fait par le pouvoir. Cela augure une renaissance de la communauté guinéenne dont le potentiel ainsi réactivé est indispensable au relèvement du pays après de nombreuses années de récession. Le régime en place ayant toujours été contre une telle communion, son maintien équivalait à continuer la privation du pays du potentiel de ses forces actives dont celui de ses fils résidents à l'extérieur.

Une nouvelle ère s'ouvre à la suite des derniers événements, à savoir le réveil de l'espoir naguère étouffé, en proie à la division ethnique, la chasse aux sorcières dans la fonction publique, des règlements de compte, un climat de suspicion exacerbé. Le régime moribond aux abois n'aurait sans doute pas manqué de les utiliser comme il en était coutumier. Le spectre de la guerre civile qui se profilait alors est évité avec le départ d'Alpha Condé.

Les conséquences économiques de la mandature du pouvoir sortant sont lourdes : factures des travaux de réhabilitation des infrastructures abîmées, coût de la relance économique etc. Le tarissement actuel des comptes étatiques du aux monstrueux retraits de fonds effectués par le président et son entourage pour soudoyer l'armée et se constituer les réserves nécessaires à une retraite confortable à l'extérieure, n'est pas un secret. C'est encore le peuple éprouvé qui hérite d'une dette, mais il est heureux de savoir que les aides éventuelles venant de l'extérieur ne tomberont plus dans les escarcelles des tenants du pouvoir.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des tensions sociales dues aux surcharges générées par le soulèvement étaient prévisibles pour aboutir encore à la situation que nous vivons, les bonnes déclarations d'intentions et les gages n'y pouvant rien, le départ du président Alpha Condé s'imposait.

Des actions sont envisagées en vue de traduire en justice le président déchu et ses acolytes afin qui doivent répondre de leurs actes pour les crimes commis contre le peuple Guinéen et aussi contre l'humanité. Aussi, l'extra filtration d'Alpha Condé souhaitée par la CEDAO équivaudrait à le soustraire des effets des actions judiciaires qui le visent. Le peuple aspire à la réparation des exactions subies, a également droit à une justice exemplaire ; chose à ne pas associer à une chasse aux sorcières ou un acte de vengeance. En raison de l'incapacité avérée du chef d'état à assumer ses charges (perte des facultés mentales et physiques) la démission du pouvoir est depuis longtemps de mise.

Le peuple guinéen a vu la terre promise et elle continuera son ascension irrésistible. Au vu des actes qui engagent la junte militaire au pouvoir, la période transitoire doit être une trêve qui augure l'avènement d'une Guinée prospère et unie pour le bonheur de ses populations.