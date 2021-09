Afrique: L'oncle au neveu

Mon cher neveu, comment vas-tu ? Bien j'espère. En tout cas, chez nous ici, tout baigne et je te souhaite la même chose. Cela dit, je vais te faire un bref résumé de ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité, chez nous, au Faso. En effet, alors que le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti au pouvoir, est en pleins préparatifs de son deuxième congrès extraordinaire, Simon Compaoré, président du parti, vient de jeter un gros pavé dans la mare, qui risque d'éclabousser plus d'un.

Au cours d'une conférence de presse animée le lundi 20 septembre 2021, l'ancien ministre de la Sécurité s'est prononcé sur divers sujets d'actualité concernant la vie du pays et celle du parti. « C'est ensemble que nous avons travaillé, dans un contexte difficile, parce que ne remplace pas Salifou Diallo qui veut, mais qui peut. Nous avons juré sur sa dépouille de relever le défi, pour qu'il soit content de nous. Je pense que c'est ce qu'on a tenté ensemble et Dieu merci... Ce n'est pas de la suffisance, mais nous sommes heureux parce que des défis ont été relevés », a déclaré le président du MPP.

Evoquant l'épineuse question d'un éventuel troisième mandat, Simon Compaoré s'est voulu formel: « Ça me fait sourire quand on demande si Roch Marc Christian Kaboré ne fera pas un 3e mandat. A moins qu'il veuille se suicider, il ne le fera pas. » Avant de prévenir : « Pas avec nous en tout cas. » Roch Kaboré qui a été réélu pour son second mandat en novembre 2020, est donc averti. Si les ambitions politiques du locataire du palais de Kosyam veulent l'amener à briguer un troisième mandat, l'un de ses soutiens prévient, d'ores et déjà, qu'il ne sera pas partant pour cela. Toujours en politique, mon cher neveu, sache que la sérénité ne semble plus de mise au sein de l'ex-parti au pouvoir depuis la démission, le 16 septembre dernier, de l'ex- Premier ministre, Luc Adolphe Tiao du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

En effet, il se murmure que plusieurs autres militants seraient prêts à emboîter le pas à Luc Adolphe Tiao et parmi les départs annoncés, il y aurait d'autres poids lourds. Mon cher neveu, notre pays vient de recevoir de la part de la Chine, 400 000 doses de vaccins chinois contre la Covid-19. Selon l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ce don est le fruit de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a indiqué que dans le contexte actuel, toujours marqué par la pandémie, le vaccin se révèle être une solution dans la prévention et le contrôle de la maladie.

A travers ce don, a-t-il poursuivi, la Chine entend témoigner et intensifier son soutien au Burkina Faso dans cette lutte contre la pandémie. En sport, je t'informe que notre compatriote, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Biby, a été accueilli dans la ferveur populaire, le lundi 20 septembre 2021, à l'aéroport international de Ouagadougou et ce, après avoir pulvérisé, le 18 septembre dernier, le record du monde du Log Lift à Glasgow en Ecosse avec une performance de 229 kg soulevés. Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt.

Ton oncle