Guinée: L'ex-ministre d'Alpha CONDÉ, Tibou Kamara parlait avec les services secrets et mercenaires russes depuis Kremlin pour renverser le régime de la junte militaire

On savait peu de l'arrestation par les éléments du Colonel Doumbya dimanche dernier de l'ancien ministre guinéen, Tibou KAMARA, un des hommes influents du régime déchu d'Alpha CONDÉ. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce mardi 21 septembre, l'ex-conseiller d'Alpha CONDÉ, qui avait pris la fuite et arrêté avec la somme de 600 000 Euros à la frontière guineo-sierraléonaise le soir même du putsch du 5 septembre, comme l'avait révélé en exclusivité Confidentiel Afrique , était en contact téléphonique avec les services secrets et mercenaires russes, réputés proches de la Tour de Kremlin. Informé par des canaux sophistiqués autorisés, le Colonel Mamadi Doumbya a demandé à certains éléments de la junte militaire d'aller cueillir Tibou KAMARA, illico presto. Celui que l'on présentait au palais Sékoutoureya de Conakry comme le "nègre attitré" de l'ancien Président Alpha CONDÉ n'a pas digéré la chute de ce dernier.

Selon nos informations, Tibou Kamara était en contact téléphonique avec les services secrets russes pour explorer un mode operandi express pour renverser le régime du nouvel homme fort de Conakry. Tombé dans son propre piège, la junte militaire a découvert sur place des écouteurs qu'elle a épiés pendant des heures avant de perforer le modus operandi qui se tramait. Selon les informations de Confidentiel Afrique, la junte militaire lui a retiré tous ses téléphones portables et débranché les câbles et serveurs de sa résidence de Camayenne. Tibou KAMARA interdit de quitter le territoire guinéen au même titre que d'anciens ministres et hauts dignitaires du régime déchu, s'est vu sommer de se tenir à carreau pour lui éviter l'échafaud de la junte militaire. Aux dernières nouvelles, après l'ancien ministre de la Défense Mohamed DIANÉ et Tibou KAMARA, les hommes du Colonel Mamadi Doumbya vont examiner sous peu les dossiers des fortunes extravagantes du puissant ex-intendant du palais de Conakry Kabiné SYLLA Alias Bill Gates, du neveu de l'ancien Président Komelan, actuellement à Paris et du franco-tchadien Adoum Dénis, le securocrate du palais qui gérait les fameuses tables d'écoute d'Alpha CONDÉ. Nous y reviendrons