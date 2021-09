Burkina Faso: Appui aux micros, petites et moyennes entreprises - La Société d'accompagne-ment et de financement de l'entreprise soutient les commerçants

Dans le cadre de ses activités d'accompagnement et de financement des micros, petites et moyennes entreprises, la Société d'accompagnement et de financement de l'entreprise (SAFINE SA) a procédé, le mardi 21 septembre 2021, à Ouagadougou, à une signature de convention avec l'Union des commerçants des marchés et yaars du Burkina (UNACMYB).

Durant une année les membres de l'Union des commerçants des marchés et yaars du Burkina (UNACMYB) vont bénéficier des financements et d'autres soutiens de la Société d'accompagnement et de financement de l'entreprise (SAFINE SA). La signature de convention dans le cadre de ce partenariat a eu lieu le mardi 21 septembre, à Ouagadougou. Pour le Directeur général de SAFINE SA, Hyacinthe Woutingdio Traoré, cette démarche s'inscrit en droite ligne des missions de sa structure qui octroie des crédits aux micros, petites et moyennes entreprises des secteurs formels et informels. Ainsi, pour lui, il est important de se rapprocher des groupements et associations de commerçants afin de pouvoir atteindre la cible.

« Notre partenariat avec l'UNACMYB est d'un an renouvelable. Durant cette période, les membres vont bénéficier d'un allègement en termes de conditions de garantie puisque, pour les montants relativement faibles, nous n'allons pas exiger de garantie autre que la caution venant de l'association elle-même », a-t-il souligné. Il a, par ailleurs, indiqué qu'un accompagnement pour la mise en place d'une comptabilité, la formalisation et bien d'autres vont être aussi accordés aux membres de l'Union des commerçants. Le président de l'UNACMYB, El hadj Saïdou Ilboudo, s'est réjoui de la signature de la convention qui, a-t-il dit, va permettre de pallier les difficultés d'accès au financement auxquelles sont confrontés les commerçants. « Si nous partons en banque pour des prêts, on nous demande des garanties.

Ce qui nous empêche d'accéder au financement afin de fructifier nos affaires. Pour cela, nous sommes heureux d'avoir ce partenariat avec SAFINE SA», s'est-t-il réjoui. Il a, par ailleurs, exhorté les membres de sa structure à utiliser « efficacement et raisonnablement » les financements afin d'être en mesure de respecter les délais de remboursement. L'UNACMYB a pris un certain nombre d'engagements à savoir « ouvrir un compte de dépôt dans les livres de SAFINE SA, se porter aval des acteurs qu'elle recommande à SAFINE SA, présenter les produits de SAFINE à son public-cible en vue de susciter des adhésions, etc. ».