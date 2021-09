Gabon: Autosuffisance alimentaire - Le mini-salon d'Agripreneur se prépare à Libreville

Dans le cadre des préparatifs du Mini-Salon de l'Agripreneur qui se tiendra le 15 octobre prochain à l'auditorium du Ministère des Eaux et Forêts, une équipe du comité d'organisation, conduite par son Président, Fabrice Ntchango, a été reçu ce 21 septembre 2021, par Hervé Omva Ovono, Coordinateur de l'ONG IDRC AFRICA, à siège.

Après saluer l'initiative du Mini-Salon de l'Agripreneur, Monsieur Omva a marqué son accord et a assuré de tout son soutien afin que les objectifs et les résultats de cette plate-forme soient atteints.

En effet, il a insisté sur la nécessité pour les organisations de la société civile gabonaise engagées dans la conservation et la promotion du développement durable puissent travailler de façon solidaire. Car " il n'y a pas de compétition qui tienne, nous sommes complémentaires.Et aucun de nous n'atteindra des résultats durables s'il souhaite engranger des victoires tout seul."

Pour Fabrice Ntchango, le MISA vise à rassembler un plus large possible de participants autour de l'entrepreneuriat agricole. En effet, " il est plus que nécessaire de communiquer sur le travail extraordinaire qui se fait au village agricole Graine de BOLOKOBOUE, il est crucial de mieux faire connaître l'écosystème mis en place actuellement par les plus hautes autorités afin de professionnaliser et de considérablement moderniser l'agriculteur made in Gabon avec l'apport des nouvelles technologies. Il est nécessaire de faire changer les idées préconçues qui freinent le développement durable de notre politique agricole." a-t-il insisté.

Prenant la parole à nouveau, Hervé Omva a fait remarquer que : " MISA se fera en une seule journée, c'est une petite initiative, mais il faut commencer par bien organiser un mini-salon avant de prétendre à matérialiser un salon international de l'agriculture. Mais cette seule journée, dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, doit pouvoir mettre en évidence tous les secteurs qui gravitent autour de la chaine de valeurs agricoles : les producteurs, les transformateurs, les vendeurs, les distributeurs, les acheteurs, les banques, les assurances, les politiques, les partenaires au développement et surtout les agripreneurs eux-mêmes. Sur même lieu, il doit y avoir une petite exposition des stands où il sera possible d'acheter et de se restaurer avec des produits agricole made in Gabon."