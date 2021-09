Congo-Kinshasa: Passage protégé !

Les dés sont jetés. Visiblement, plus rien n'arrêtera l'entérinement, par la Chambre basse du parlement, du candidat Président de la CENI désigné par la "majorité" de confessions religieuses, six au total.

La question est inscrite à l'ordre du jour de la présente session parlementaire. La Commission Mbata va finalement rendre compte, en tenant bien entendu compte du PV déposé par l'Evêque Dodo Kamba et sa suite. La Stratégie du pourrissement aura été mise en branle. L'idée, au finish, c'est de prétexter le délai qui est largement dépassé et qu'il faut sauver le pays ; c'est de dire que le consensus ne sera jamais obtenu, quel que soit le temps à accorder aux "Serviteurs du Très Haut". Et qu'il faille appliquer les dispositions constitutionnelles, entendez par là "l'arbitrage" du Parlement.

Tout est fait pour éviter la similitude avec le cas "Ronsard Malonda". Catholiques et Protestants n'ont eu que leurs yeux pour constater que le "calendrier" du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'UA, Vice-président de la Sadc... , ne lui a pas permis de les recevoir pour échanger autour de cette question et trouver une solution qui satisfasse tout le monde et, donc, un accord unanime. Les Laïcs protestants et catholiques auront saisi, mais en vain, le Conseil d'Etat en interprétation de certaines dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ils ont compris, à leurs dépens, qu'il y avait peut-être un passage protégé. Voilà pourquoi, ils ont pris une résolution, celle de faire bloc, désormais, pour bien surveiller le processus électoral qui pose, là, les fausses prémisses.

Comme qui dirait, catholiques et protestants ont tout simplement été shuntés.

Ce n'est là qu'une paire de manche. Il va falloir attendre la réaction du FCC, d'Ensemble pour la République, de l'UNC et autres forces politiques qui hésitaient à désigner leurs représentants à la CENI compte tenu de l'opacité, mieux de l'obscurité qui entoure la désignation du successeur de Corneille Nangaa. A ce groupe, il faut ajouter Lamuka du tandem Fayulu-Muzito, Franck Diongo du MLP qui vient de se souvenir de ses vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur un certain 19 septembre 2016 et qui s'inscrit dans la dynamique des élections organisées différemment de toutes les autres que la Rdc a connues jusqu'à présent. Cela dépend, sans aucun doute, rappelle-t-il, de la mise en place d'un pouvoir organisateur neutre, indépendant et impartial.

Il faut être fidéiste avec un tempo très élevé pour croire aux miracles en 2023. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a fort à parier que les prochaines élections, comme par le passé, soient très tumultueuses, avec des résultats tronqués, truqués et contestés.