Congo-Kinshasa: Après avoir éliminé Bouenguidi Sports - C1 - Maniema Union croise Mamelodi Sundows sur son chemin

C'est la dure épreuve qui commence pour l'AS Maniema Union de Kindu qui vient de se qualifier au prochain tour de la 26ème édition de la Ligue de champions de la Caf.

Après avoir battu et éliminé le club gabonais de Bouenguidi Sports au tour préliminaire, le représentant congolais, chemin faisant, croise la redoutable formation Sud-africaine de Mamelodi Sundowns au prochain tour, champion de la Ligue des champions en 2016 et de la Coupe de la Confédération en 2017. Un adversaire de taille, habitué des clubs congolais pour avoir joué à plusieurs fois contre V.Club et TP Mazembe. Si Maniema Union qui n'est pas aussi petit réussit à s'en sortir, en se débarrassant également de Mamelodi Sundowns, l'équipe de Kindu marquera l'histoire à sa manière, en accédant en phase de poules de la Ligue de champions dès sa première participation.

Contre Bouenguidi Sports, Maniema Union l'a battu 2-0, ce dimanche 19 septembre, au stade Joseph Kabila, à Kindu, pour le compte de la manche retour de ce tour préliminaire. Les poulains de Daoula Lupembe ont inscrit le premier but par Michael Wango à la 10ème minute, avant que Rodrigue Kitwa ne double la mise à la 40ème minute. Une belle victoire des Unionistes qui peuvent maintenant démarrer le championnat national, la Linafoot, avec beaucoup de confiance.

Au match aller il y a une semaine, faut-il rappeler, Bouenguidi Sport et Maniema Union s'étaient séparés par un score nul 1-1, à Bangui.

Mazembe face à AmaZulu

Pour sa part, le Tout-Puissant Mazembe Englebert qui a été exempté du premier tour, connait déjà son adversaire du tour suivant. Il s'appelle AmaZulu de Durban, encore une formation de l'Afrique du Sud. AmaZulu a réussi à éliminer Big Bullets du Malawi, en allant s'imposer au match retour à Lilongwe 3-1, après avoir perdu chez lui à l'aller 0-1. Donc, c'est une équipe qui sait bien voyager. Elle est entraînée par l'ancien international sud-africain Benny McCarthy, mais qui n'occupe actuellement que la 15ème place sur 16 au classement provisoire du championnat sud-africain de première division. AmaZulu compte 2 défaites et 1 match nul.

Le match aller, AmaZulu-Mazembe, se jouera le 15 et le 17 Octobre prochain, à Durban, et le retour se jouera à Lubumbashi une semaine plus tard. Mazembe qui séjourne présentement en Zambie pour un tournoi, où il a battu 1-0, Simba SC ce dimanche 19 septembre 2021, devra vite rentrer au pays pour jouer quelques matches du championnat national avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud.

V.Club-Marumo Gallente FC

En Coupe de la Confédération, l'AS V.Club exempté également du tour préliminaire, tombe elle aussi, toujours contre un club sud-africain, Marumo Gallente FC, c'est son nom. C'est comme qui dirait, ça devient un challenge RDC contre Afrique du Sud.

Les deux équipes vont s'affronter pour le compte des 16ème de finale de la Coupe de la CAF. Le club Sud-Africain s'est qualifié après une victoire de 3-0, devant les Équato-guinéens de Futuro Kings. Au match aller, Futuro Kings l'avait emporté sur le score de deux buts à un (2-1). Enfin, le DC Motema Pembe de son côté, exempté aussi du premier tour croisera l'AS Kigali du Rwanda. Les Rwandais ont dominé Olympique Missiri-Sima (Comores) sur le score d'un but contre deux au match aller, avant de s'imposer à domicile par 6-0.

Fecofa : Tshimanga félicite Amani pour sa participation à la 1ère édition de la Ligue de champions

FC Amani

Le président a.i de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), Donatien Tshimanga, a félicité le FCF Amani pour sa brillante participation à la première édition des éliminatoires zonales de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), jeudi, à l'occasion de la remise officielle de la médaille d'argent, au siège de la FECOFA, à Kinshasa.

Le FCF Amani, champion de la RDC, a donc terminé deuxième dans ces éliminatoires au niveau de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (UNIFFAC), où il a gagné ces médailles d'argent. A tout seigneur, tout honneur dit-on, le FCF Amani : dirigeants, joueuses, et membres du staff techniques ont donc saisi l'occasion pour présenter leurs médailles d'argent au patron du football congolais, Tshimanga Donatien, en présidence du président de la Ligue nationale de football féminin (LNAFF), Grégoire Badi Ediba Elonga et du Secrétaire général intérimaire de la Fecofa, Belge Situatala Matuluakila.

«Félicitations pour l'effort déployé en terminant vice-championnes de l'Uniffac. Vous n'avez pas démérité. Nous avons voulu que vous alliez très loin en se qualifiant pour la première édition du Tournoi de la Ligue des champions féminine mais vous vous êtes arrêtés en finale de la zone. Nous pensons que prochainement vous allez franchir cette étape de la compétition. C'est pour cela je demande aux staffs dirigeant et technique de corriger les failles pour que vous soyez prêtes lors de la seconde expérience», a souhaité Donatien Tshimanga, se disant très fier d'avoir gagné lui aussi sa première médaille en tant que président a.i de la FECOFA.

De leur part, la capitaine de l'équipe, la redoutable Fideline Ngoy Mudimba, qui a remis la médaille au président Tshimanga, l'a sincèrement remercié pour avoir accompagné l'équipe, du début jusqu'à la fin. Une marque spéciale de reconnaissance.

Pour rappel, le FCF Amani a éliminé le club gabonais de Missile FC au premier tour, avant d'être écartée en finale par Malabo King FC de la Guinée-équatoriale (0-4 et 0-1). Rendez-vous, l'année prochaine.