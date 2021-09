Ile Maurice: Météo - Des températures de 15 à 17 ºC attendues

L'anticyclone rôde toujours dans les parages. Et maintient des alizés (vents réguliers) modérés sur notre région, tout en s'éloignant graduellement, selon le communiqué de la météo émis en ce mercredi 22 septembre. Des nuages commenceront à influencer le temps dans l'après-midi.

Si le beau temps devrait prévaloir sur l'ensemble du pays ce matin, la grisaille sera de retour cet après-midi, avec des ondées à certains endroits. La température maximale variera entre 21 et 24 ºC sur le plateau central et entre 26 et 28 ºC sur le littoral. La température minimale, elle, variera entre 15 et 17 ºC sur le plateau central et entre 19 et 21 ºC sur les régions côtières. Les sorties en haute mer sont déconseillées ce matin.

Par ailleurs, l'équinoxe est prévu à 23h21 ce soir. Un équinoxe est une des deux périodes de l'année où le jour a une durée égale à celle de la nuit, parce que le soleil traverse l'équateur céleste, d'un cercle polaire à l'autre.