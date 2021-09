Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - La Fondation SEPHIS et la GIZ lancent la 5e édition du programme African Women of the Future

La cérémonie marquant la 5e édition du programme African Women of the Future (Awf), un programme mis en œuvre par la Fondation SEPHIS en partenariat avec Invest for Jobs de l'Agence de Coopération Allemande GIZ, s'est tenue le 18 Septembre 2021, au complexe hôtelier « Sol beni » à la Riviera.

Awf est un programme de Leadership et de Mentorat qui accompagne à chacune de ses éditions, 36 jeunes femmes entrepreneures dans le développement de leurs activités.

A l'instar des éditions précédentes, ces jeunes femmes choisies au terme d'un processus très sélectif, bénéficieront de six semaines de formation dont trois intensives en présentiel et trois semaines de formation en ligne sur des thématiques telles que le leadership, l'art oratoire, l'accélération de business et le développement de projets.

Sefora Kodjo, présidente de la Fondation SEPHIS, initiatrice du programme, a affirmé : « Le programme Awf est un programme d'excellence qui sélectionne des femmes entrepreneures dans le but de les accélérer elles-mêmes, mais aussi leurs activités ». C'est pourquoi, ajoute-t-elle : « Aujourd'hui, les femmes doivent être accompagnées d'une façon différente, et cela passe par la formation (...) Au-delà de ce programme, notre souhait le plus grand est de façonner des jeunes femmes africaines leaders d'opinion et modèle de la société qui mettront en avant leur intelligence et leur leadership en créant des projets innovants pour contribuer de façon significative à l'essor économique de leur continent et de leur pays, et de façon individuelle à leur développement et épanouissement personnel ».

Marc Levesque, directeur du Programme pour l'emploi et la promotion des PME en Côte d'Ivoire - Invest for Jobs, a, quant à lui, indiqué être convaincu que ce programme peut aider les femmes entrepreneures en Côte d'Ivoire à plusieurs niveaux.

« Avec la GIZ et le ministère Fédéral allemand de la coopération et du développement en Côte d'Ivoire, nous croyons fortement au potentiel des femmes dans les programmes de développement que nous menons. C'est pourquoi, nous sommes très heureux d'accompagner ce type de projet qui donne aux jeunes femmes l'accès à la formation professionnelle, à la création d'emplois, mais aussi à la création de valeurs », dit-il.

Ces jeunes dames auront également des sessions d'échanges avec des leaders du secteur privé et public pour bénéficier d'un partage d'expériences intergénérationnelles.

La formation s'achèvera par une « Graduation Ceremony » au cours de laquelle les participantes recevront un certificat lors du Forum international de leadership féminin prévu en fin d'année à Abidjan.