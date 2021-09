Madagascar: Echecs - Andrianantenaina Ramalanjaona à la tête de la fédération

La Fédération malagasy du jeu d'échecs (FMJE) ouvre le bal aux élections des fédérations sportives. Andrianantenaina Ramalanjaona a été élu nouveau patron de la FMJE à l'issue d'une assemblée générale élective, la semaine dernière.

Il succède au président sortant Yves Rakotomaharo. Ce dernier a séduit les échéphiles malgaches durant ses années au pouvoir et est connu comme étant le promoteur du jeu d'échecs à Madagascar. « Un grand bravo à Yves Rakotomaharo pour son dévouement durant toutes ces années. Il est le président qui m'a le plus marqué par sa droiture, son sens du bien commun et ce, dans des périodes où les tentations furent grandes », a écrit, dans les commentaires sur la page Facebook de la Fédération, un joueur plein d'admiration.

Les ambitions du nouveau président ne sont pas moins importantes, car il connaît cette discipline comme sa poche. En effet, Andrianantenaina Ramalanjaona a franchi toutes les étapes, en allant de simple joueur à arbitre officiel et instructeur national. Il était le responsable administratif de cette instance nationale avant de présenter sa candidature à la présidence. Avec une équipe bien solide, le président Andrianantenaina Ramalanjaona dispose d'un programme ambitieux et enrichissant.

Il tâchera en premier de veiller à la promotion du jeu d'échecs à travers la création de nouvelles ligues, la descente au niveau des écoles, les divers stages et formations. Le nouveau bureau promet aussi l'élaboration d'un programme dans lequel figurent les championnats nationaux, les compétitions internationales, les tournois online inter-ligues. En parlant de ligues, la FMJE vise l'autonomisation de chaque ligue en termes de regroupement des arbitres et de manifestation, des championnats régionaux, et de création des clubs. Ainsi, l'instance nationale réitère son engagement envers les ligues notamment la subvention, la prise en charge durant les championnats et la dotation de matériels.

Les membres de l'équipe :

- Président : Andrianantenaina Ramalanjaona Vice-président : Anjatoky Ramorasata

- Secrétaire Générale : Johanna Rakotoniaina

- Trésorier : Aina Rajaonera

- Chargé de Communication : Rindra Razafindrazaka

- DTN : Haja Rambolamalalatiana

- Média : Andry Lalaina Andriamasy

- Conseillers : Luc Andrianarisoa, Lalaina Razafimahefa, Zoeliarisoa Rakotomanga, Manitra Razafindrabe, El Razan Heninkasina.