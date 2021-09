Madagascar: Jirama - Un accord social conclu à Andekaleka

Les dirigeants de la Jirama et les représentants des syndicats de cette société d'Etat ont conclu un accord, pour l'amélioration de la gestion des emplois et des compétences au sein de la société.

Accord d'Andekaleka ! C'est l'appellation de l'accord de principe pour la Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences (GPEC) de la Jirama à Andekaleka, conclu entre la Direction Générale et les représentants des syndicats de la Jirama. Hier, les deux parties se sont déplacées à Andekaleka pour la visite du site de production d'électricité hydraulique de la société. Une occasion pour les syndicats de connaître et d'apprécier cette importante infrastructure qui fêtera bientôt ses quarante ans. À noter que la centrale à Andekaleka assure la majorité de la production d'électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo. Symbolisant l'effort et la volonté de mieux faire entre les parties, la visite a été une occasion de débats et de partage.

Améliorations. La suite s'est concrétisée par les actions en matière de réformes des ressources humaines grâce au programme de Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences (GPEC), qui a été présenté comme nouvel outil d'amélioration de la gestion des ressources humaines de la Jirama. Un atelier d'échanges et de discussions s'est tenu sur place et a abouti à un accord de principe entre la Direction Générale et les représentants des syndicats. Selon les informations, l'Accord social d'Andekaleka pour la mise en œuvre de la GPEC sera ouvert à la signature à tous les syndicats et sera finalisé pour être mise en vigueur à partir du 21 septembre 2021. Une meilleure gestion des emplois et des compétences du personnel ne sera que bénéfique pour la société et permettra également de garantir un meilleur service client. Certes, afin d'améliorer sa performance et regagner la confiance des usagers, la Jirama doit miser sur la qualité de service rendu. Selon ses dirigeants, plusieurs actions ont déjà été réalisées dans ce cadre, aussi bien du côté de la production, que de la distribution. En effet, le personnel est un élément clé pour l'atteinte de cet objectif.