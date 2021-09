Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - La mairie construit une école pour préserver les écoliers de N'Gattakro des accidents.

Pour aller à l'école, les enfants du village de N'Gattakro sont obligés de traverser la voie à grande circulation qui mène à l'aéroport international Félix Houphouet-Boigny de Yamoussoukro. Toute chose qui les expose régulièrement aux accidents de la circulation.

Le maire de Yamoussoukro, Jean Gnrangbé, et son conseil municipal ont décidé de mettre fin à cette situation qui menace non seulement la vie des écoliers, mais aussi trouble la quiétude des parents pendant les heures de cours.

Par conséquent, une nouvelle école primaire de 4 classes à l'intérieur du village est en cours de réalisation pour cette rentrée scolaire. Mais en attendant, les clés du premier bâtiment de deux classes ont été officiellement remises le 20 septembre au chef du village, Nanan Konan Kouamé Grégoire. À la grande satisfaction du personnel enseignant et surtout des mamans.

Quant aux deux autres classes en cours d'achèvement, elles seront livrées, dès la fin des travaux prévus pour la fin de ce mois, audit village.

Selon le maire, la construction de cette nouvelle école primaire a pour objectif de protéger les enfants, qui représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire, d'une part et d'autre part, elle s'inscrit dans la politique de la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, menée par le Président de la République, Alassane Ouattara. Au total, ce sont plus de 48 millions FCfa qui ont été investis pour cette école primaire dotée de toilettes, de bureaux des enseignants et entièrement équipée de tables-bancs.

Dans un premier temps, ce sont les enfants de Cp1 et de Cp2 qui vont être délocalisés de l'ancienne école à la nouvelle. Suivront ceux de CE1 et de CE2, dès l'achèvement du nouveau bâtiment.

Au nom des populations, le chef du village a exprimé sa gratitude au maire et au conseil municipal. Grâce aux actions du maire, nous bénéficions de l'eau potable et d'un dispensaire ainsi que de kits scolaires et de bourses d'études, à chaque rentrée scolaire, en vue d'aider les parents à scolariser leurs enfants.

Également, N'Gattakro bénéficiera de la construction de logements des enseignants et d'une cantine scolaire pour réduire le taux d'abandon de l'école par les enfants des villages environnants.

Il convient de signaler que la construction de cette nouvelle école primaire va s'étendre progressivement afin d'avoir la totalité des classes, comme promis par la mairie.

Notons que Karamoko Konaté, 6e adjoint au maire, et les conseillers municipaux, Gba Bakari et Beugré Wilson, étaient présents à cette cérémonie de remise des clés de la nouvelle école primaire de N'Gattakro.