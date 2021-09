Cote d'Ivoire: « Journalisme de paix et de cohésion sociale » - Une vingtaine d'acteurs des médias formés sur la participation citoyenne des jeunes

La participation des jeunes et la consolidation de la paix étaient au centre de la formation d'une vingtaine de journalistes, les 20 et 21 septembre 2021, dans la ville de Dabou. Cette formation visait à renforcer les capacités des acteurs des médias sur les thématiques liées à la paix, la démocratie et la cohésion sociale, ainsi que leurs responsabilités dans la promotion d'un environnement apaisé. A l'initiative de l'Unicef et du Ndi, l'atelier a réuni une vingtaine d'acteurs des médias.

Dans le cadre de la promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix qui appelle des approches à plusieurs niveaux, les acteurs des médias ont été instruits sur plusieurs modules, à savoir « Les grands principes de la démocratie », les « Impacts de la désinformation et du discours de haine sur la cohésion sociale et la démocratie », « Le cadre légal de la désinformation et du discours de haine en Côte d'Ivoire », « Le journalisme face à l'extrémisme violent », « Le journalisme sensible au conflit ».

Au cours de cet atelier, les acteurs des médias ont été invités à s'approprier la thématique de la jeunesse dans leurs productions en lien avec le triptyque démocratie, paix et cohésion sociale.

Cette formation a été assurée par Dr Nguessan Sylvain, analyste politique, directeur de l'Institut de Stratégie d'Abidjan ; Nesmon De Laure, journaliste, consultante formatrice, chargée de Programme de lutte contre la désinformation dans les processus politiques au National Democratic Institute ; Marina Kouakou, Journaliste, spécialiste de « fact checking », nominée au « fact checking award en 2019 », prix « CAIDP 2020 de l'Accès à l'Information », Prix 2021 du reportage humanitaire ; Dr Philippe Assalé, chercheur senior, chargé du suivi évaluation recherche et apprentissage au National Opinion Research Center de l'université de Chicago, spécialiste des questions liées à l'extrémisme violent et Modeste Boffoué, coordinateur de programme à Internews.