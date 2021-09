Angola: La région sud du pays disposera d'énergie solaire et d'approvisionnement en eau

Washington — Les provinces de Cunene, Namibe, Cuando Cubango et Huíla seront bientôt dotées de systèmes d'énergie solaire et d'approvisionnement en eau, dans le cadre d'un projet évalué à 1,5 milliard de dollars américains, qui sera mis en œuvre par le groupe américain « Sun Africa ».

À cette fin, le gouvernement angolais et la société « Sun África » ont signé lundi à Washington un protocole d'accord pour l'exécution du projet, qui consiste en l'électrification de toutes les principales municipalités et communes du pays.

Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, qui a signé le document du côté angolais, en présence du Président de la République, João Lourenço, l'objectif est de fournir de l'électricité et de l'eau à la population et de favoriser l'émergence d'entreprises économiques.

« L'électrification se fera soit par des solutions conventionnelles, avec l'extension de lignes et la construction de sous-stations, soit à l'aide de l'énergie solaire, domaine dans lequel les États-Unis d'Amérique sont l'un des pays leaders dans l'installation de ces systèmes, principalement dans les régions éloignées, où cette solution est la plus disponible et la plus accessible », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le projet comprendrait également l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau.

Selon le ministre, Sun Africa mobilisera les ressources financières de l'US EximBank pour couvrir les besoins du projet, qui desservira une vaste zone dans le sud du pays, où il y a une grande dispersion de la population et d'énormes difficultés à fournir de l'énergie électrique et de l'eau.

Il a indiqué qu'après la signature des contrats, les deux parties définiraient la période d'exécution du projet, qui pourrait être mis en œuvre en deux ans.

Selon le ministre, le mémorandum reflète l'importance que les États-Unis attachent à la coopération avec l'Angola, la crédibilité que le pays mérite actuellement auprès des institutions financières américaines et aussi une démonstration de la priorité que l'exécutif angolais accorde à l'élargissement du système d'électricité et de l'eau.

Le mémorandum a été paraphé en marge d'une table ronde sur les investissements en Angola, une initiative de la Chambre de commerce États-Unis d'Amérique-Angola.

Concernant la table ronde, le président de la Chambre de commerce américano-angolaise, Pedro Godinho, a dressé un bilan positif, affirmant que de nombreuses entreprises américaines qui ne participaient aux événements de l'Angola étaient maintenant présentes.

Il a justifié ce changement de comportement par les réformes en cours en Angola, notamment la lutte contre la corruption, ainsi que par la crédibilité que le pays a acquise auprès d'institutions telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.