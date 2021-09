Sud-Soudan: AFRIQUE/SOUDAN DU SUD - L'Évêque de Wau encourage la population à se faire vacciner contre le Covid-19

Wau — "Le vaccin contre le coronavirus n'est pas dangereux. À ce jour, je n'ai personnellement constaté aucun effet négatif depuis que j'ai reçu la première dose", a déclaré Mgr Mathew Remijo Adam Gbitiku, Évêque du diocèse de Wau, encourageant toute la population du Sud-Soudan à se faire vacciner.

Le prélat a été repris par le coordinateur diocésain de la santé, le Dr Jurel Payii Mamur, qui a déclaré qu'il ne fallait pas avoir peur du vaccin approuvé par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et a confirmé que Mgr Gbitiku avait reçu sa première dose le 7 septembre sans aucune conséquence. "Le 7 septembre 2021 avec l'équipe de l'hôpital universitaire de Wau nous sommes allés vacciner l'Évêque et les prêtres qui partent dans le diocèse de Wau - lit-on dans la note du diocèse reçue par l'Agence Fides. Nous avons commencé avec l'évêque et nous continuons avec tous les prêtres et travailleurs du diocèse pour assurer et protéger la santé de tous.

Mgr Gbitiku a exhorté tous les Évêques du Soudan du Sud à encourager leurs prêtres à se faire vacciner, car c'est le seul moyen de prévenir le Covid19. "La première livraison d'AstraZeneca qui est arrivée il y a quelques mois, nous n'avons pas pu l'obtenir car nous n'étions pas prêts en raison des activités pastorales dans les diocèses. Nous remercions Dieu d'avoir cette seconde chance", a réitéré le prélat.

Le programme de vaccination a été organisé par le bureau de la santé du secrétariat diocésain avec l'aide du ministère de la santé de Wau.

Selon les statistiques, il y a actuellement 11 831 infections dans le pays, tandis que 297 cas ont été enregistrés au cours des semaines du 8 au 21 septembre.