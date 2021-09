Congo-Brazzaville: Covid-19 - 107 000 masques de protection offerts au pays

L'ambassadeur de la République de Corée, Kim Kie-Joo, a remis, le 21 septembre, un don de masques de protection individuelle au gouvernement congolais. La cérémonie s'est déroulée au Centre de santé intégré de Moukondo dans l'arrondissement 4, Moungali.

Le don a été réceptionné par le ministre de la Santé et de la population, Gilbert Mokoki, en présence de la représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, et le maire de Moungali, Bernard Batantou.

La donation est composée de 107 000 masques de protection individuelle. Elle contribuera au renforcement des mesures de prévention au maintien de la continuité des services de santé dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Le diplomate coréen a indiqué que son pays ne pouvait pas rester en marge de la coopération et la solidarité mondiales lancées pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde.

« La Corée s'est engagée à contribuer à l'effort mondial, à partager ses capacités et ses ressources avec d'autres partenaires, en contribuant à hauteur de cent millions de dollars à la facilité Covax pour soutenir les programmes de vaccination pour les pays en développement », a-t-il indiqué.

Selon lui, son pays continuera de jouer son rôle dans la riposte à la pandémie et à la relance ainsi qu'au maintien des acquis de développement que la pandémie a sapés.

S'agissant du partenariat entre la Corée et la République du Congo, a poursuivi l'ambassadeur, les deux pays ont établi les relations diplomatiques depuis 1961. Leurs échanges ont permis d'approfondir et d'élargir la coopération.

A cet effet, a-t-il dit, le gouvernement coréen, par le biais des programmes de l'Agence coréenne de coopération internationale, a apporté une aide de 3,8 millions de dollars au Congo et a invité plus de cent fonctionnaires et experts en Corée pour des formations. Il a assuré que le gouvernement congolais va continuer à coopérer avec ses partenaires pour aider à répondre à la pandémie et contribuer à assurer la résilience de la communauté internationale.

La représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, a, de son côté, expliqué que le don contribuera au maintien de la continuité des services de santé dans le contexte de cette pandémie.

« Ces masques de protection seront distribués aux agents de santé afin de leur permettre d'assurer efficacement et en toute sécurité leur travail pour la continuité des soins de santé primaires », a-t-elle indiqué.

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoko, a rappelé les statistiques de la pandémie du coronavirus au Congo avec près de 14 014 cas confirmés dont 191 décès. Il a invité le personnel de santé à faire bon usage du don qui rentre dans le cadre du renforcement de lutte contre la pandémie du coronavirus. Le ministre a, par ailleurs, remercié l'Unicef de l'acheminement du don au Congo ainsi que d'autres partenaires dans leur appui technique et financier dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de riposte à la covid-19.