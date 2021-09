Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Où aura lieu exactement le match RDC-Madagascar ?

La république démocratique du Congo (RDC) va recevoir en octobre prochain Madagascar pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Pourtant jusqu'ici, l'on ne sait pas avec exactitude le terrain qui abritera cette rencontre.

Si le secrétaire du Tout Puissant Mazembe, Frédéric Kintengie a annoncé que la Fédération congolaise de football association (FECOFA) a manifesté son désir à ce que les Léopards de la RDC accueillent les Baréas de Madagascar au stade de Mazembe, le ministère des sports décide autrement à son niveau.

En effet, le Ministre des sports de la RDC, Serge Nkonde souhaite à ce que les Léopards reçoivent leur deux prochains matchs à domicile au stade des Martyrs de Kinshasa.

« Je voudrais que toutes choses soient claires, les démarches ont été faites par l'Etat congolais et tous ses collaborateurs. Au niveau du gouvernement congolais, on a proposé le Stade des Martyrs et c'est l'unique choix, il n'y a pas de deuxième ou de troisième choix » a laissé entendre Eddy Kabelu, conseiller du ministre des sports.

A cet effet, le ministère des sports de la RDC ne mise que sur le stade des Martyrs et affirme même que l'inspecteur de la CAF lors de sa récente visite d'inspection a été satisfait des efforts du gouvernement.

« La visite de l'Inspecteur de la CAF était concluante à tous les points. Il était satisfait et étonné des efforts du gouvernement. Dans la lettre de la FECOFA à la CAF, c'est le Stade de Martyrs que nous avons choisi. On ne veut plus demander le stade à un privé » a toujours souligné le ministère des sports.