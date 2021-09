Congo-Brazzaville: Hôpital Blanche-Gomes - Sarah Loko Gürshner fait un don à la maternité

Le service de maternité de l'hôpital mère-enfant Blanche- Gomes a reçu, le 21 septembre à Brazzaville, un lot de matériel médical de Sarah Loko Gürshner, une judoka de haut niveau.

Après une visite guidée de l'hôpital, notamment du service de maternité, Sarah Loko Gürshner a fait un don de matériel médical. Composé des bandes, des désinfectants type bétadine, des pèses personnes, des tensiomètres, des oxymètres, du paracétamol, du spasfon, du glucose, des seringues, du chlorure de sodium, des sondes urinaires, des antibiotiques pré-accouchement, des perfuseurs, des gants, des compresses et autres, ce don aidera, estime Carine Atongui, cheffe de service de la formation continue du personnel, plusieurs femmes dépourvues de moyens. « Ces médicaments vont nous aider à compléter notre kit de césarienne pour les patientes qui n'ont rien, car ces cas sont fréquents », a-t-elle ajouté.

« Aujourd'hui, j'apporte ma contribution. Cela peut paraître pas grand-chose mais ce don pourra aider beaucoup de familles. Si ces médicaments peuvent aider les femmes en difficulté, pour moi ce sera déjà une victoire », a-t-elle souligné, avant de manifester à nouveau son désir d'aider davantage de personnes. « J'ai envie de venir encore à Brazzaville et de soutenir la jeunesse. Mon regard se tournera peut-être vers les orphelinats », a poursuivi Carine Atongui.

Avec une unité de néonatologie bien équipée, cet hôpital reçoit plusieurs cas d'urgence en matière d'accouchement. « Ce don nous aidera énormément parce que nous n'avons pas mal de problèmes concernant les médicaments. Dans la ville, tout le monde ne dispose pas de moyens pour se faire soigner. Nous avons des cas d'urgence où les gens arrivent les mains vides. Cela peut aider à sauver des vies. Lorsqu'on a sauvé une vie, on a gagné en grandeur », a affirmé Ida Pauline Missiri Mbassi, cheffe de service de l'organisation des soins à Blanche- Gomes. Et d'ajouter : « L'hôpital fonctionne à un rythme régulier, mais c'est un établissement public et les problèmes ne manquent pas. Nous cherchons ceux qui peuvent nous aider, cela apporte une bouffée d'oxygène ».

Venue à Brazzaville pour la première fois dans le but de promouvoir le judo au Congo, la sportive de haut niveau a organisé, le 19 septembre, un entraînement de masse entre les membres du club Cara dont elle est marraine et d'autres clubs du pays. Cette occasion lui a permis non seulement de partager son expérience d'athlète de haut niveau, mais aussi de faire des dons de kimonos.

Encadré

Agée de 34 ans, Sarah Loko Gürshner a commencé à pratiquer le judo à l'âge de 6ans. Championne du monde par équipe en 2011, la judoka devient championne d'Europe par équipe en 2012. Deux fois sélectionnée olympique, Sarah Loko Gürshner a été déclarée vainqueur du grand prix de Chine et des Jeux de la francophonie en 2009. Plusieurs médailles en tournois grand Chelems et grand prix dont le bronze au grand Chelem de Paris, Bercy et Tokyo, étoffe son palmarès. Actuellement elle exerce comme commentatrice pour l'Union européenne de Judo.