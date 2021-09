Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Yannick Kwazi s'insurge contre la recrudescence de l'insécurité

L'acteur politique, membre du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau de Bob Bolabwe, dénonce l'attitude du régime de Kinshasa face à la situation que vit la population dans les provinces de l'Est.

Yannick Kwazi a déploré la recrudescence de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Au cours d'une interview accordée le week-end dernier à notre média, ce politique congolais a regretté que la situation sécuritaire demeure instable dans les provinces de l'Est, à la suite de l'activisme accru des groupes armés, et pense que le gouvernement devrait faire mieux pour changer les choses dans cette partie du pays. « Je dénonce l'attitude du régime Tshisekedi face à l'insécurité à l'Est du pays. Malgré le fameux état de siège, les massacres s'intensifient à grande échelle, l'insécurité dicte toujours sa loi. L'état de siège est donc une aventure bien organisée », a dénoncé l'acteur politique. Et d'ajouter : « Nous, le RPDR et Lamuka, nous n'allons pas accepter que Félix Tshisekedi et ses alliés puissent faire subir à la population des actes anti-démocratiques ».

En exil politique en Europe, Yannick Kwazi invite, par ailleurs, toute la population congolaise à être derrière la vision de Martin Fayulu et son leader politique Bob Bolabwe, pour la stabilité politique en RDC. « J'invite la population congolaise à être derrière le président Martin Fayulu et Bob Bolabwe pour dire non à l'insécurité dans l'Est et non à la politisation de la centrale électorale. L'instabilité politique actuelle nous fait beaucoup reculer et nous tire encore plus vers le bas. C'est mieux de confier les rênes du pouvoir aux gens compétents pour une stabilité durable », a-t-il conclu. Yannick Kwazi, rappelle-t-on, est l'un des jeunes leaders de la politique congolaise de la diaspora.