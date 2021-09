Congo-Kinshasa: Littérature - Premier Prix "Émilie-Flore-Faignond"

Le jury décernera, pour la première fois, son Prix à un jeune écrivain de nationalité congolaise qui se distingue dans la littérature.

Le 24 septembre, lors d'une cérémonie spéciale en simultané entre Bruxelles (Belgique) et Kinshasa ( République démocratique du Congo), l'association Bookutani récompensera le lauréat du Prix littéraire "Émilie-FLore-Faignond". Le choix se portera sur un jeune dont les efforts reconnus remarquables lui permettront d'être l'ambassadeur de la littérature congolaise.

Ce Prix a été créé à la suite du croisement d'idées entre passionnés de littérature et de l'enlacement de projets littéraires de la diaspora congolaise de la Belgique. Il honore l'œuvre et contribue à la pérennité des écrits de l'auteure et poétesse Émilie-FLore Faignond. Sa récompense est de 1 000$ et aura une fréquence biannuelle à partir de 2022.

Les initiateurs de l'association Bookutani estiment que c'est une manière active de contribuer au développement du paysage littéraire dans leur pays d'origine. « Lire, c'est découvrir, c'est apprendre, c'est partager », estiment-ils.

À propos de l'écrivaine Émilie-FLore Faignond, rappelons qu'elle est née en 1948 à Kinshasa, d'un père Franco-Congolais de Brazzaville et d'une mère Belgo-Congolaise de Kinshasa. Ce métissage lui vaut le surnom de « la dame (ou femme) aux quatre drapeaux ». Elle écrit depuis sa plus tendre enfance et a publié plusieurs œuvres reconnues, dans des genres littéraires variés.

