Angola: L'ONU soutient le pays dans la lutte contre les accidents de la route

Luanda — Les agences des Nations Unies, en partenariat avec le secteur privé, entendent travailler avec l'exécutif angolais pour résoudre le problème des accidents de la route, a informé ce mardi, à Luanda, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Jean Todt.

Selon le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui s'exprimait lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, les accidents de la route ont fait d'innombrables victimes dans le monde.

C'est la deuxième cause de décès en Angola, qui a déjà causé, au cours du premier trimestre de cette année, au moins 599 décès et 3 000 blessés, à la suite de 2 890 accidents de la route.

Selon le bilan du Conseil national de la circulation et de la planification du trafic, par rapport à la même période en 2020, il y a eu une augmentation de 53 décès, 172 blessés et 111 accidents.

« Cette visite a pour but de connaître la situation routière dans le pays et je suis prêt, avec les agences des Nations Unies et le secteur privé, à travailler avec l'Angola dans la prévention des accidents de la route », a-t-il souligné.

Pendant son séjour en Angola, en plus de tenir des réunions de travail avec les autorités sportives et politiques angolaises, Jean Todt lancera, mercredi, la première pierre de la construction d'un hippodrome, dans le district de Cabo Ledo, municipalité d'Icolo et Bengo.