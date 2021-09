Gambie: Le Président réaffirme sa détermination à fournir des services de santé de qualité

Le Président Adama Barrow a réaffirmé la détermination de son gouvernement à fournir des services de qualité à tous les Gambiens.

Le Président Barrow a fait cette déclaration hier lors de la pose de la première pierre de la construction d'une Ecole pour Infirmières Diplômées à Bansang.

Mr Barrow, qui effectue en ce moment une tournée nationale annuelle de rencontre avec les populations conformément à la Constitution de la Gambie, a déclaré que le projet dont l'aboutissement est prévu dans six mois, comprendrait la construction de neuf salles de classe avec un bureau et un immeuble pour le service académique et 25 toilettes pour les étudiants.

La première phase de ce projet comprendra également la construction de deux résidences universitaires.

Le Président Barrow a également ajouté: « Je suis heureux de ma participation à ce projet. La pose de la première pierre est une étape très importante pour le secteur de la santé. Mon gouvernement est déterminé à fournir un service de santé de qualité pour le peuple Gambien. »

Fournir un service de santé de qualité aux Gambiens, a-t-il déclaré, fait partie des principales priorités du Programme National de Développement de ce pays. L'une de ces priorités est de permettre à chaque citoyen Gambien d'avoir accès à un service de santé de qualité.

« Nous avons également l'intention de renforcer les aptitudes et compétences. Je suis heureux d'apprendre qu'à la fin des travaux de construction, 150 étudiantes seront inscrites dans cette école. »

« Je tiens à adresser mes remerciements à la fondation MRC Holland pour le soutien apporté à mon gouvernement notamment dans le domaine du développement des infrastructures. »

Abdou Sanneh, le directeur de l'Ecole pour les Infirmières Diplômées a affirmé que depuis sa création, l'école n'avait jamais fait l'objet de réhabilitation ou de rénovation.

« Cette école a formé et entrainé environ 1765 infirmières et 750 sages-femmes depuis sa création. Compte tenu du nombre limité de salles de classe, nous ne pouvons former et entrainer plus de 100 étudiantes chaque année. »

Henrietta Sonko, la représentante de la Fondation MRC Holland, a déclaré: « Je suis très fière de ma participation à cet important projet pour le gouvernement de la Gambie initié par le Ministère de la Santé, et ce, sous le leadership du Président Barrow. »

« Ce projet est un grand succès. Nous sommes heureux, après un mois de consultation, d'avoir pu apporter notre contribution à ce grand succès. L'école avait l'intention de louer une salle de classe compte tenu du nombre insuffisant de salles de classe. Ils étaient prêts à faire tout leur possible en vue de fournir une formation de qualité aux infirmières » a-t-il révélé.

« Si les infrastructures dont nous avons besoin sont disponibles, nous n'aurons aucun besoin de nous rendre dans les zones urbaines. Les résidents des zones urbaines devront plutôt venir nous rejoindre ici. »