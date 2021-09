Afrique de l'Ouest: Discussion sur l'état des lieux et les perspectives des marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest - CGF Bourse, IC Securities, Vetiva Capital organisent une conférence virtuelle demain

Vetiva Capital (Lagos), en collaboration avec CGF Bourse (Dakar) and IC Securities (Accra) Organisera la première édition de la conférence virtuelle sur les marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest avec pour thématique « Les marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest - Le chemin parcouru jusqu'à présent ; les opportunités à venir. » L'événement dont le conférencier principal est Birahim DIOUF, directeur général adjoint du DC/BR (Dépositaire Central / Banque de Règlement) se tiendra le 23 Septembre 2021 à partir de 10 heures.

A travers un communiqué de presse, les trois initiateurs de l'événement confient que Derrick MENSAH, directeur exécutif marché des actions et développement commercial pour IC Group Ghana et Luke OFOJEBE, directeur de l'activité des marchés de l'Afrique sub-saharienne chez Vetiva Capital participeront à la conférence en tant que panélistes pour discuter de leur évaluation des marchés des capitaux de la région Ouest Africaine.

Deux autres panélistes se joindront à la conférence notamment Dr. Rita Babihuga-Nsanze, économiste principale chez Africa finance corporation et Dr. Andrew S. Nevin, associé, directeur des services financiers pour l'Afrique de l'Ouest et des études économiques chez PWC. Ces derniers, selon le communiqué, partageront leurs réflexions sur les effets escomptés de l'environnement macroéconomique sur le marché des actions ouest africain.

L'année 2021 avait été globalement considérée comme l'année de la reprise économique mondiale après les ravages de la pandémie, les marchés de capitaux, à travers l'Afrique de l'Ouest, ont évolué dans des directions mitigées au cours de l'année, reflétant les défis structurels particuliers auxquels sont confrontées les économies des différents pays de la zone. A cet effet, Vetiva Capital, CGF Bourse et IC Securities voient la conférence comme une opportunité de débattre des facteurs impactant les actions ouest-africaines, et de partager des idées qui peuvent potentiellement générer de profits pour les investisseurs institutionnels ainsi que les gestionnaires de portefeuille exposés à la région.

Un autre moment fort de la conférence sera le dévoilement de l'indice « VCI West African Equity » (co-fondé par Vetiva, CGF Bourse et IC Securities), qui est destiné à servir de portefeuille de référence pour la performance des investissements en actions à travers l'Afrique de l'Ouest. Le VCI West African Equity Index capture et représente les actions les plus capitalisées et les plus liquides sur les plus grands marchés d'actions d'Afrique de l'Ouest.

L'indice comprend dix-sept (17) actions à travers la Bourse du Nigeria (NGX), la Bourse du Ghana (GSE) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) - la bourse régionale desservant les États membres de l'UEMOA. Les titres de l'indice représentent 47% de la capitalisation boursière des trois marchés et représentent une diversité de secteurs.