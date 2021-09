Sénégal: Paiement mobile et inclusion financière en Afrique - Orange choisit Ericsson pour renforcer son service

Orange Afrique et Moyen-Orient a choisi Ericsson comme partenaire stratégique pour son service Orange Money, en s'appuyant sur Ericsson Wallet Platform pour accélérer l'inclusion financière de ses clients dans quatorze pays africains.

Selon un communiqué de presse, Ericsson Wallet Platform - la solution de services financiers mobiles d'Ericsson - est une plateforme de services financiers leader du secteur, construite autour des dernières technologies de sécurité et des principes d'architecture ouverte.

«Orange Money a connu une croissance rapide depuis son lancement en 2008. Le service est désormais accessible à plus de 60 millions d'abonnés dans dix-sept pays d'Afrique et du Moyen-Orient, générant plus de 62 milliards d'euros de transactions pour la seule année 2020 », lit-on dans le document.

L'offre propose des services financiers via le mobile, sans avoir besoin d'un compte bancaire. Les clients d'Orange Money peuvent stocker, transférer et retirer de l'argent en toute sécurité et payer les commerçants et les fournisseurs de services publics, entre autres services financiers essentiels. Orange Afrique et Moyen-Orient va déployer les solutions de services financiers mobiles d'Ericsson par étapes dans quatorze pays de la zone où le service Orange Money est disponible, en commençant par le Sénégal.

La solution d'Ericsson fournira une architecture informatique plus agile et plus conforme afin d'améliorer les performances dans la gestion des flux de transactions.

En renforçant la plateforme centrale de mobile money d'Orange, Ericsson contribuerait à promouvoir l'inclusion financière et le développement économique dans ces pays. Plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent actuellement les solutions Ericsson Wallet Platform, offertes par les fournisseurs de services de communication.

« Des services financiers mobiles stables, sécurisés, fiables et conformes sont essentiels pour poser les bases de la croissance économique en Afrique. Alors que nous continuons à travailler pour soutenir nos clients et améliorer les services qui leur sont offerts, nous sommes très heureux de travailler avec Ericsson.

Leur plateforme de services financiers est construite sur les dernières technologies de sécurité et les principes d'architecture ouverte qui peuvent élargir davantage notre écosystème et réaliser notre ambition d'inclusion financière en Afrique. », déclare Alioune Ndiaye, président- directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient.

Fadi Pharaon, président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique, déclare : « Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans notre partenariat de longue date avec Orange Afrique et Moyen-Orient. Grâce à la plateforme de services financiers mobiles d'Ericsson, leader du secteur et à la pointe de la technologie, ce partenariat permettra à Orange Afrique et Moyen-Orient de concrétiser sa vision d'accélérer l'inclusion financière en Afrique. Cela ancre la position de leader technologique d'Ericsson comme fournisseur des services financiers mobiles les plus avancés et les plus innovants du marché, contribuant davantage au développement économique de l'Afrique. ».