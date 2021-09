Congo-Kinshasa: Premier atelier national sur la transition écologique, transition énergétique et sur la finance climatique - Mme Marie-Pascale Malanda s'engage dans la bataille pour la croissance inclusive décarbonée et durable

document

Discours-cadre de Madame Marie-Pascale Malanda, Coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable

Kinshasa, Hôtel Kin Plaza by Rotana

Lundi 20 septembre 2021

- Honorables Députés,

-Honorables Sénateurs ;

- Excellences Messieurs les Directeurs adjoints de cabinet du Président de la République ;

- Monsieur le Directeur de cabinet de Son Excellence Madame la Vice-Première -Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement ;

- Madame la Ministre provinciale ;

- Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers ;

- Distingués invités en vos titres et qualités tous protocoles observés ;

- Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous, pour vous souhaiter, très chaleureusement, la bienvenue à l'occasion du premier atelier national sur la transition écologique, la transition énergétique et sur la finance climatique. Ces assises se tiennent Sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'Etat. Inédit dans sa forme, cet atelier s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Président de la République qui fait de la transversalité de la transition écologique, une des priorités de sa gouvernance.

Mesdames et Messieurs,

Nous le savons tous, le réchauffement climatique a révélé que la relation actuelle entre l'énergie carbonée et l'environnement est insoutenable. L'urgence, désormais, est à l'accélération de la transition énergétique, laquelle doit permettre d'accorder les impératifs de développement de nos économies avec ceux de la sobriété carbone à l'échelle mondiale, continentale, nationale et locale.

Dans ce combat, le diagnostic qui est posé est une vérité scientifique. En revanche, les réponses et les actions, à mener, relèvent de la volonté politique appelée à impulser une dynamique forte de prise de conscience collective et d'engagement de toutes les catégories sociales. C'est dans cette optique que l'Agence Congolaise de la Transition Ecologique et du Développement Durable, ACTEDD en sigle, a été créée et s'est vue assigner la mission principale de concevoir, de coordonner et d'implémenter les réformes des politiques publiques nationales visant à la mise en œuvre coordonnée et concertée de la transition écologique et énergétique en République démocratique du Congo. Ainsi, le programme étoffé de ce premier atelier national atteste de l'ambition de ACTEDD de placer sur la rampe de lancement, la transition écologique avec un focus plus précis, sur l'indispensable transition énergétique.

C'est pourquoi, au cours de ce forum, nos débats sur la transition énergétique devront impérativement mettre en exergue nos autres actifs climatiques que sont les énergies renouvelables, les métaux de la transition, l'hydrogène écologique et bien d'autres.

Ces derniers étant également essentiels pour la décarbonation de notre économie avec des particularités en faveur des objectifs mondiaux de neutralité carbone. Partant de cette exigence mondiale de sobriété carbone, nos contributions sont appelées à aller au-delà de la rhétorique récurrente du potentiel ou du scandale géologique en nous structurant autour d'une grande réflexion stratégique transformationnelle destinée à engendrer une croissance inclusive décarbonée et durable ayant pour effet d'éradiquer toute forme de pauvreté dans notre pays.

Mesdames et Messieurs,

Pour clore mon propos, je voudrais ici affirmer, que ce challenge est à notre portée car d'une part, la République démocratique du Congo est le second poumon de la planète et d'autre part, elle préfigure le cœur énergétique vert du futur modèle économique sobre en carbone.

Incontestablement, ces deux leviers, interdépendants, constituent nos solutions de grande envergure et ils représentent nos cautions écologiques pour consolider une diplomatie environnementale, gagnante pour nous et gagnante pour l'humanité.

C'est, je l'espère, cette convergence de vue qui se dégagera, au terme de nos quatre jours d'intenses discussions et qui fera émerger une nouvelle approche nationale qui concilie avec pragmatisme, nos atouts climatiques, notre droit inaliénable au développement avec le tempo de la décarbonation planétaire. Mesdames et Messieurs, je vous remercie ...