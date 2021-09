Afrique: Alain Traoré - Signature à Djibouti, élimination en LDC, les confidences du Burkinabé

Alain Traoré fait partie des nouvelles vedettes du championnat Djiboutien. Arrivé il y a quelques jours à Arta Solar 7, l'international burkinabé n'a pas empêché l'élimination du club dès le premier tour préliminaire de la ligue des champions de la CAF. Il s'est confié sur ses motivations.

Avec Alexandre Song, Dany Nounkeu, Carlos Kameni, Alain traoré, Diafra Sacko, Arta solar 7 était favori pour passer au moins le premier tour de la ligue des champions. Mais le champion de Djibouti a été éliminé par les Kenyans de Tusker FC. Interrogé par Canal+ sur cette élimination Alain Traoré explique.

"La motivation ça reste intacte, mais ça reste la ligue des champions, c'est toujours quelque chose de bien, on se frotte aux plus grands d'Afrique. Mais Arta Solar c'est un nouveau club, un nouveau projet et surtout les joueurs majeurs sont venus un peu en retard. On est en retard en préparation. Par exemple moi j'ai rejoins l'équipe ça ne fait que 15 jours. Je ne connaissais pas tout le monde. En plus il y a notre gardien Carlos Kameni qui n'était pas qualifié pour les deux premiers matchs. On étaient pratiquement diminués, mais on a qu'en même montré un beau visage surtout au match aller" a déclaré le désormais ancien joueur de la RS Berkane.

Loin de se décourager, Alain Traoré reste concentré sur ses objectifs et ceux du club. Des objectifs qui l'ont d'ailleurs poussé à signer à Djibouti malgré le désir de Florent Ibenge de le conserver à Berkane.

"C'est le projet sportif surtout avec le président. Alexandre Song et Dany Nonkey ils m'ont appelé, ils m'ont expliqué ce que le président proposait et ce qu'il compte faire. C'est quelque chose qui est clair. Il y a une confiance. Je me dis si Alexandre Song et Dany ont accepté de participer à ce projet, ça prouve que c'est quelque chose de sérieux. Après moi je suis là pour le coté sportif et essayer d'apporter un plus aux jeunes locaux qui sont avec nous" a-t-il poursuivi.

Dans son envie d'attirer de grands noms du continent dans ses rangs, Arta Solar a un pour but de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs locaux.

"Le projet c'est d'accompagner ces joueurs locaux. Le président est de mettre en place un centre de formation, un complexe pour le club djiboutien. Il va faire venir des professionnels du football qui vont s'occuper du centre, former les jeunes djiboutien, leur donner de la visibilité. Il nous a amené pour faire connaitre son club d'abord, après le projet va continuer".