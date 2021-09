Congo-Brazzaville: Musique / DJ Chris - Wayne et Arafat 23 500volts chantent "Elengui"

Le nouveau maxi single de DJ Chris-Wayne, intitulé « Elengui », a été lancé officiellement en début de semaine sur les chaînes de télévision et plateformes de téléchargement. C'est une autoproduction de l'artiste musicien.

Après le maxi single « Pananawé », DJ Chris- Wayne, de son vrai nom Chris Junior Fidèle Mouzabakani, vient de lancer un maxi single intitulé « Elengui ». Cet opus contient deux titres, dont une rumba portant le titre éponyme "Elengui" et un générique sous le titre "Le goût de ça" qu'il a chanté et animé avec l'ancien prestataire de l'orchestre Extra musica zangul, Arafat 23 500 volts d'animation.

Dans la chanson rumba intitulée "Elengui" qui veut dire en français "le plaisir", DJ Chris- Wayne parle du plaisir que procure la femme lorsqu'elle reçoit les biens en provenance de son amant. Ce qui la pousse à dire à son partenaire « tu es extraordinaire. Elengui makasi. Je suis comblée de plaisir », explique l'artiste musicien. Quant au générique "Le goût de ça", c'est de l'ambiance dans une boîte de nuit (le night-club). Ambiance qu'il a répercutée à travers la chanson avec son collègue Arafat 23 500 volts d'animation.

Après son lancement officiel, l'artiste a informé tous les mélomanes de la bonne musique que le maxi single est disponible dorénavant sur toutes les plateformes de téléchargement. « Je viens de lancer officiellement le maxi single Elengui par la diffusion des clips dans les chaînes de télévision de la place au Congo. C'est une autoproduction, et je cherche un distributeur pour le mettre en support disk compact (CD) », a-t-il déclaré.

Il a souligné que c'est avec le concours des Yokohama et Bac's record Eddy Ross BTZ qu'il a enregistré ce maxi single et réalisé les clips. Le studio Yokohama a fait la rumba "Elengui" et Bac's record s'est occupé du générique "Le goût de ça". Quant aux sons, DJ Chris- Wayne a indiqué qu'il les a faits au studio Bac's record, suivi du mastering à Yokohama.

S'agissant de la promotion de ce maxi single, outre sa diffusion partout à travers les médias et autres lieux d'animation, DJ Chris- Wayne invite tous ceux qui aiment la bonne musique à lui contacter pour d'éventuelles prestations. Il se dit à la disposition des producteurs et distributeurs pour lesquels il lance un vibrant appel.

Ayant pour but de devenir un grand parmi les grands, DJ Chris- Wayne dit aimer la musique. « J'aime la musique. A l'époque, mes amis m'appelaient par disk jockeys (DJ), pourtant je ne m'y intéressais pas, mais curieusement je le suis devenu avec le temps jusqu'à devenir auteur compositeur des chansons et faire des studios, à l'instar de ce nouvel opus. J'en profite de l'occasion pour remercier le PDG Hervé Ngoma de Géneviève club, Janel Koubemba, Vianney Cartel, Mozart Santé, Bondji, Soraya intime, Dorcas Tsoumou, Yokohama et Eddy Ross pour leur soutien multiforme sans lequel ce maxi single ne serait pas rendu disponible », a-t-il fait savoir.

Signalons que c'est en 2010 que DJ Chris- Wayne a enregistré sa première chanson intitulée "Centenaire", suivie de "Tu vas te blesser". Il aurait fallu attendre 2012 pour qu'il chante "La chicha", une chanson qui lui a hissé sur la scène musicale jusqu'à faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Au regard de ce succès, Chris-Wayne a été amené à créer en 2016 son propre groupe dénommé African music stars ou Les stars de la musique africaine.