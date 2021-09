Congo-Brazzaville: Réinsertion sociale - Nécessité de rendre opérationnels les centres d'Aubeville et d'Opokania

Réunis les 17 et 18 septembre à Brazzaville, à l'occasion du deuxième séminaire gouvernemental, les ministres ont formulé plusieurs recommandations dont celle relative à la réhabilitation et l'opérationnalisation en urgence des deux centres de rééducation et d'insertion des jeunes, Aubeville et Opokania.

L'opérationnalisation des centres de rééducation situés respectivement dans les départements de la Bouenza et de la Cuvette permettra, à en croire le gouvernement, de réinsérer les jeunes en décrochage scolaire et en manque d'encadrement parental. En effet, le gouvernement a stigmatisé le phénomène de la délinquance juvénile qui menace dangereusement la paix et la quiétude de la population sous diverses appellations : « Bébés noirs, Jamaïcains, Américains ». Il a également regretté l'absence totale d'infrastructures culturelles qui crée un « vacuum » éducationnel et éthique et, dans le même temps, alimente une délinquance juvénile préjudiciable aux valeurs sociales et à la sécurité publique.

C'est ainsi que les participants au séminaire gouvernemental ont souligné la nécessité d'une implication de tous pour la maîtrise de la délinquance sous toutes ses formes. Ils ont aussi recommandé la pratique du dialogue social, en interne ; l'achèvement des travaux de la maison d'arrêt d'Owando, dans le département de la Cuvette, d'une capacité de 2000 places ; le maintien d'un bon climat politique et l'amélioration de la gouvernance électorale.

S'agissant des urgences sanitaires, le gouvernement entend rendre opérationnels dans les délais, les deux hôpitaux généraux de Patra et de Nkombo; équiper de façon conséquente les centres actuels de prise en charge des malades de la covid-19 ; motiver le personnel sanitaire commis à la prise en charge de ces malades. A cela, s'ajoutent la prise des mesures contraignantes pour amener la population à se vacciner; l'obligation du test PCR à l'aéroport pour tout passager en provenance d'autres pays.

Le gouvernement s'est engagé, par ailleurs, à consentir des efforts et promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux, pour un apaisement du climat social ; opter pour un langage de vérité dans la gestion des questions sociales. Concernant les urgences économiques, les participants ont résolu de corriger les faiblesses qui minent le fonctionnement harmonieux de l'économie ; relever les défis dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité, des TIC et des transports, qui constituent les grandes réformes en attente du volet social ; améliorer le climat des affaires pour attirer les investissements directs étrangers et lutter contre le chômage. Ils envisagent, en outre, de créer les conditions devant protéger l'économie des chocs extérieurs défavorables ; mettre en œuvre les réformes structurelles pour améliorer l'environnement des affaires. Il s'agira enfin de créer les conditions favorables à la diversification de la base productive pour réduire la forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole avec la contribution significative du secteur privé.

Placé sur le thème "Evaluation trimestrielle et exécution optimale du budget de l'Etat", le séminaire gouvernemental a mis en lumière quatre problématiques urgentes, à savoir juguler la crise sanitaire, en vue d'un retour à la situation normale, pour une meilleure relance de l'économie ; parvenir au règlement des problèmes sociaux ; veiller au maintien de la paix au sens large ; améliorer le bien-être des Congolais, au moyen de la diversification économique, en levant un certain nombre d'obstacles.