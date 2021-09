Congo-Kinshasa: IXe Jeux de la Francophonie - Participation incertaine de la RDC

La liste des présélectionnés au volet culturel de l'événement tarde à être transmise au comité international faute de paiement des membres du jury.

Le dossier de la participation culturelle de la République démocratique du Congo (RDC) aux IXes Jeux de la francophonie s'enlise, au point de susciter des inquiétudes dans le chef des opérateurs culturels. Les récents changements opérés à la tête du ministère de la Culture semblent avoir définitivement annihilé les chances du pays hôte à présenter un dossier conforme dans le délai. Les minutes s'égrainent et le dossier transmis au ministère de tutelle par le comité chargé de la préparation culturelle de la RDC à ces jeux ne connaît aucune avancée significative.

A quelques jours de la fin du délai imparti pour le dépôt des dossiers des présélectionnés, les jurys des différentes épreuves culturelles peinent à siéger faute de moyens. Le budget prévu pour la participation culturelle de la RDC, notamment la présélection des artistes devant représenter le pays n'a jamais été débloqué. Pire encore, aucune rencontre officielle n'a jamais été organisée entre la ministre et le comité chargé de ladite préparation dans un contexte où l'ancien secrétaire général de la Culture, Zapé Kayembe, a été démis de ses fonctions. Il avait en charge la gestion quotidienne du dossier au moment où le gouvernement Ilunkamba était réputé démissionnaire.

Le double changement opéré au ministère de la Culture, c'est-à-dire au cabinet ministériel et au secrétariat général, peut justifier la léthargie qui caractérise le dossier francophonie dans son volet culturel. D'où le cri d'alarme de l'association à but non lucratif Artiste en danger, lancé à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines dans une lettre lui adressée récemment. « Malheureusement, d'après les informations à notre possession, la RDC n'a pas encore envoyé la liste des présélectionnés du côté culturel, alors qu'il reste moins de deux semaines pour que le Comité international clôture cette partie », a relevé Langu Masima Tsaka Kongo, coordonnateur principal de l'association.

Le silence observé dans le chef de la ministre de la Culture et du comité en charge de la participation culturelle de la RDC aux prochains jeux de la francophonie renforce l'inquiétude dans les milieux culturels, surtout parmi les artistes ayant pris part aux épreuves qualificatives. Cela risque de compromettre la participation du pays hôte aux concours culturels. De plus en plus, les espoirs suscités par le lancement des présélections culturelles, en mars dernier, s'estompent et le désarroi gagne les esprits. « ...nous sollicitons votre implication afin que notre pays ne donne une piètre image... », a écrit Tsaka Kongo.

Le Comité international des Jeux de la francophonie fixe plusieurs étapes avant d'avoir les Léopards pour les jeux, dans la partie culturelle dont principalement les présélections (étape en cours) et la préparation des sélectionnés. Cette deuxième phase nécessitera également un accompagnement efficace afin d'atteindre l'un des objectifs majeurs du ministère de la Culture qui consiste à obtenir un minimum de six médailles d'or sur les onze épreuves culturelles enregistrées.

En sa qualité de pays organisateur, la RDC s'est inscrite dans l'ensemble des épreuves culturelles (onze) prévues aux IXes Jeux de la francophonie. Il s'agit du hip hop, marionnette géante, jonglerie avec ballon, peinture, sculpture-installation, photographie, chanson, contes et conteurs, danse de création, littérature nouvelle et création numérique.