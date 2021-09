Congo-Kinshasa: De nouveaux engagements pris devant l'Onu - Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections en 2023 !

"En République Démocratique du Congo comme partout ailleurs au monde sans la sécurité et la paix, rien de durable ne peut se construire. La sécurité et la paix sont les conditions sine qua non du progrès des nations.

Le Peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie, encore fragile. C'est pourquoi, je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République Démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévues en 2023". Tels sont les propos du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tenus hier, à New York, dans le cadre des assises consacrées à la 76ème session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU.

Revitalisation de l'ONU, représentation de l'Afrique au Conseil de Sécurité...

"Je ne saurai terminer mon intervention sans rappeler, une fois de plus, la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de Sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU retenue pour nos discussions au cours de cette session est aussi à ce prix.

Les Nations Unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. A ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la Déclaration de Syrte. Il s'agit de représenter l'Afrique par deux sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de deux autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris celui de véto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels", a-t-il insisté.