Cameroun: Agence universitaire de la Francophonie - On célèbre les 60 ans

A l'occasion de cet anniversaire, l'institution organise depuis hier la première édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique avec l'Université de Politehnica de Bucatrest en Roumanie.

C'est par visioconférence que les responsables de l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf) et un regroupement de chefs de ses établissements membres de la zone Afrique centrale et Grands Lacs ont pris part hier à Yaoundé, aux assises de la Semaine de la Francophonie scientifique. Du 21 au 24 septembre prochain, en présentiel avec l'Université Politechnica de Bucarest en Roumanie et par visioconférence partout dans le monde, les conférenciers vont plancher sur l'avenir des universités francophones.

Il est question au cours de ces assises qui se tiennent également dans le cadre de la 18e assemblée générale de l'Auf, de proposer la nouvelle stratégie sur quatre ans, devant être votée par les institutions membres. Des politiques qui vont contribuer à la bonne marche de ces institutions. « C'est à partir de là qu'on pourra dérouler des programmes spécifiques. Ici au Cameroun, nous avons un certain nombre de programmes dans la région Afrique centrale et Grands Lacs qui s'articulent autour de l'innovation, la culture numérique, le renforcement de la recherche, la qualité de la recherche et l'accompagnement des étudiants et des enseignants d'universités », a confié le Pr. Aïssatou Sy-Wonyu, directeur régional AUF Afrique centrale et Grands lacs.

Globalement, les axes sur lesquels ces stratégies vont se baser concernent le renforcement de la recherche, du développement de la recherche, mais aussi, l'axe de l'employabilité et de la professionnalisation des étudiants. « L'idée, c'est de proposer des zones d'activités qui vont permettre à ces étudiants de se prendre en charge eux-mêmes, de s'employer, de devenir de meilleurs employés, et de contribuer comme il se doit au développement de leur pays », a poursuivi le directeur régional. Au cours de cette première journée de travaux, l'octroi de plusieurs bourses doctorales de la Roumanie à l'endroit des étudiants africains ont été annoncées. Lesquelles permettront de mieux implémenter le système d'enseignement francophone en Roumanie.