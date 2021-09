Congo-Kinshasa: A l'occasion de la journée mondiale de la démocratie/Justice - Amato Bayubasire annonce une autre évaluation de l'état de siège dans les jours à venir

C'est en marge de la commémoration de la journée mondiale de la démocratie, célébrée le 15 septembre de chaque année, que le Vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire, a participé au forum organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, avec pour but de réunir les peuples et décideurs du monde autour des idéaux et valeurs visant à consolider et défendre la démocratie. Le Secrétaire Général des Nations Unies a invité le monde à réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises.

Le Vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire, a reconnu que c'est à juste titre que les organisateurs de cette journée ont trouvé judicieux qu'il se penche au nom de la ministre d'Etat de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, sur l'application de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, leçons apprises et perspectives pour une bonne administration de la justice.

Pendant l'état de siège, les juridictions militaires se substituent aux juridictions des droits communs pour ce qui concernent les matières pénales. En termes de perspectives, je voudrais vous signaler que la deuxième évaluation de l'état de siège est prévue avec les acteurs de la justice des provinces concernées comme il avait été le cas au mois de juillet dernier.

Avec les avancées de terrain, nos forces de sécurité et de défense, il doit être suggéré à la haute autorité du pays la modification de l'Ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège relativement à la diminution devant être examinée par les juridictions militaires et cela pour être en phase avec les dispositions de l'article 156 de la Constitution. En clair, les juridictions des droits communs prendront des matières qui relèvent de leur compétence traditionnelle et les juridictions militaires ne garderaient qu'avec celles qui sont liées avec l'état de siège.

Pour le compte du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, le directeur Abdoul Aziz, depuis la proclamation par le président de la République de l'état de siège en mai 2021, au-delà de l'espoir que cette mesure a suscité auprès des populations de la RDC, des avancées ont été observées notamment, dans la sécurisation et domination de la justice, de la sécurisation des populations et du rétablissement d'une administration fonctionnelle en vue de consolider les acquis de l'état de siège.

Présent à cette manifestation, le ministre des Droits Humains, Albert-Fabrice Puela a relevé que certains magistrats, après la proclamation de l'état de siège, ont aussitôt quitté leurs juridictions. Ils se sont tous dirigés vers la ville-province de Kinshasa en vacances. Alors qu'il ne s'agit que des infractions pénales qui doivent être déférées. Toutes les juridictions devraient continuer à fonctionner parce que les matières civiles devaient et doivent encore être traitées devant ces juridictions.

La partie orientale de la RDC a connu au cours de ces dernières années un grand phénomène qui a contraint ses habitants à moins des droits et libertés. Il s'agit de conflits armés d'un genre nouveau avec comme acteurs des groupes armés locaux et étrangers. Les dimensions que cette guerre asymétrique a prises au cours de ces dernières années a amené les autorités du pays, particulièrement le Chef de l'Etat à proclamer l'état de siège le 3 mai 2021.