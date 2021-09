Togo: Le Mairie en chantier pour corriger les dégradations et autres fissures

Offrir un cadre sain aux apprenants de Golfe, a été toujours l'un des soucis de l'exécutif de la Commune dirigé par Joseph Koamy Gomado. Pour cette année scolaire 2021-2022 qui s'ouvre dans mois d'une semaine, la mairie de cette commune, au travers d'un projet en deux phases, aura à travailler à la correction des dégradation et fissures sur une dizaine de ces établissements qui en ont besoin pour assainir encore mieux le cadre d'apprentissage des élèves. Pour cette phase qui s'ouvre, il s'agit des EPP Akodesséwa Avélimé, EPP Akodesséwa Kpota, EPP Gbégnyédzi, Pa de Souza, Adakpamé, Anfamé Nord 2, Atchantimé, Dénouvimé, Kanyikopé, et EPP Emmanuel Ajavon qui sont concernés, sur la centaine d'établissements scolaires publics et privés que compte la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé.

Evoquant ce chantier ouvert, a commenté M. Gomado, « vous êtes sans savoir que la plupart de nos établissements scolaires primaires sont dans un état de dégradation qui constitue un risque ou un danger pour nos enfants. Etant donné que les attributions dévolues à nos communes se limitent aux établissements scolaires, préscolaires et primaires, nous avons jugé bon d'intervenir à ce niveau ». Et, a-t-il poursuivi, « les travaux vont consister à des corrections des dégradations et fissures sur l'ensemble de certains bâtiments scolaires, le badigeon sur ces infrastructures, à certains endroit c'est la clôture qui sera prise en compte voire la couverture de ces bâtiments et voir la construction de blocs de latrines qui manquent dans certains établissements ».

S'il aurait voulu que ces travaux se fassent alors même que les apprenants étaient encore à la maison pour les vacances, à l'entendre, la procédure de passation de marché oblige, ils ont voulu faire les choses dans les normes pour ne pas avoir de soucis après. Toutefois, s'en convainc l'élu local, « quel que soit le cas, le résultat va être au rendez-vous, nous allons prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter les risques d'accident lors de l'exécution de ces travaux par rapport à la présence des élèves dans ces établissements scolaires ».