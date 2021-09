Afrique de l'Ouest: Bancassurance - Le groupe Nsia acquiert quatre filiales d'assurances

Le Groupe Nsia consolide sa position de leader de la bancassurance en Afrique de l'Ouest et Centrale avec l'acquisition de quatre filiales d'assurances appartenant au Groupe Sanlam.

Selon un communiqué de presse, cette opération, soumise à la validation des autorités de tutelle de la Cima, de la Cemac et de la Banque Centrale de la République de Guinée, est une étape importante pour le développement du Groupe Nsia au Togo, Gabon, Congo et en Guinée.

Dans le cadre de cette stratégie de développement, le Groupe Nsia a récemment signé un accord avec le Groupe Sanlam, structuré en deux volets :

- La cession à Sanlam des filiales vie et non vie de Nsia au Mali pour répondre au besoin stratégique de recentrage de couverture géographique du pôle assurances, et, le rachat des quatre filiales du Groupe Sanlan qui sont au Togo, au Gabon, au Congo et en Guinnée.

Déjà présent au sein de ces quatre pays, l'ensemble de ces acquisitions permettra au Groupe NSIA d'y renforcer son positionnement, son volume d'activité, ses fonds propres et d'accroitre sa rentabilité. Par ailleurs, le Groupe Nsia anticipe des synergies induites par ces acquisitions. Que ce soit sur l'aspect humain, organisationnel ou métier, l'intégration des nouvelles filiales est un levier important pour le développement de l'activité assurantielle du Groupe.

Pour Jean Kacou Diagou, président directeur général et fondateur du Groupe NSIA : « Depuis 26 ans, le Groupe Nsia met en œuvre une stratégie de développement contrôlée de ses activités. C'est ce qui nous permet de nous installer durablement dans chacun de nos pays d'implantation. Aujourd'hui, nous renforçons notre présence au Togo, au Gabon, au Congo et en Guinée. Pour l'ensemble de nos parties prenantes, cette opération est annonciatrice de perspectives prometteuses », déclare Jean Kacou Diagou, président directeur général et fondateur du groupe Nsia.

«Cette opération répond à deux objectifs : augmenter nos parts de marché dans des pays importants pour le développement de Nsia et renforcer notre mise en conformité avec les exigences du régulateur de la zone Cima », a ajouté B. Janine Kacou Diagou, directeur général du groupe Nsia.