Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation des obligations remonte lentement la pente

Après sa baisse de 14,926 milliards FCFA la veille, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a remonté lentement la pente, en enregistrant une hausse de 8,486 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 septembre 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 7086,053 milliards FCFA contre 7077,557 milliards FCFA la veille.

Quant à celle du marché des actions, elle est aussi en hausse de 15,123 milliards à 5473,370 milliards FCFA contre 5458,247 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est située à 760,217 millions FCFA contre 1,625 milliard FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a progressé 0,15% à 143,09 points contre 142,88 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a aussi enregistré une hausse de 0,28% à 181,87 contre 181,37 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina (plus 7,45% à 5 480 FCFA), ORAGROUP Togo (plus 7,02% à 4 345 FCFA), BOA Niger (plus 4,33% à 4 700 FCFA), Servair Abidjan (plus 3,68% à 1 550 FCFA) et Bicici Côte d'Ivoire (plus 3,28% à 6 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Société ivoirienne de Banque (moins 6,98% à 4 000 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,90% à 670 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 102 000 FCFA), CFAO Motors Côte d'Ivoire (moins 1,76% à 835 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,23% à 2 015 FCFA).

Oumar Nourou