Algérie: Bataille d'El-Djorf - Le ministre des Moudjahidine appelle les jeunes à emprunter la voie des prédécesseurs

Alger — Le Ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a appelé, mercredi à Alger, les jeunes Algériens à emprunter la " bonne" voie de leurs prédécesseurs, en vue de faire face au défis de cet ère et parachever le parcours.

Supervisant les travaux d'une Conférence en commémoration du 66e anniversaire de la grande bataille d'El-Djorf intitulée "La bataille d'El-Djorf... mémoire et évocation", M. Rebiga a affirmé que "les jeunes doivent emprunter la bonne voie, en vue de faire face aux défis de cette ère et parachever le parcours réalisé par le peuple, avec assurance et une forte volonté, tout en se prévalant du riche capital civilisationnel et en s'énorgueillant de la mémoire de notre nation et de notre identité".

Pour M. Rebiga, "l'Algérie, grâce aux sacrifices de ses enfants vertueux, se remémore désormais ses mémoires pour consacrer son Histoire dans une continuité avec les générations qui se succèdent, célèbre aussi ses gloires et ses fiertés qui sont le trésor de sa mémoire et observe des haltes pour méditer son passé et les hauts-faits de ses enfants et s'en inspirer, à même de renforcer sa détermination en vue de construire son présent et prospecter son avenir".

Evoquant la bataille d'El-Djorf, M. Rebiga a rappelé que cette bataille qui est intervenue deux mois après les offensives du Nord Constantinois, était " une scène de confrontation dans laquelle, les moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) ont montré une stratégie militaire optimale, ayant révélé leur génie, leur courage et leur suprématie sur les régiments du colonisateur, tout en étant des artisans d'une image des plus formidable du sacrifice et de l'abnégation...".

Selon l'allocution du ministre, ce fait a consacré "le summum de la cohésion et du dévouement pour l'amour de la Patrie et le sommet de la responsabilité et du courage, ayant ébranlé le colonisateur et sapé son orgueil sur les roches des hautes montages d'El-Djorf , aboutissant à des victoires sur les plans politiques, militaires et de la propagande, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur".

Ont pris part à cette conférence des cadres supérieurs de l'Etat et des personnalités historiques ainsi que des moudjahidine parmi ceux qui ont participé à la bataille d'El Djorf et qui ont fait des témoignages sur le déroulement de cette dernière, tout en appelant à les documenter et à les transmettre aux futures générations à même d'imprégner en eux le patrimoine historique de la révolution et tous les sens du sacrifice, de la loyauté et du patriotisme.

Troisième des plus importantes opérations militaires dans la zone I Aures Nememcha, la bataille d'El Djorf figure aussi parmi les grandes batailles où les membres de l'ALN ont mené une stratégie militaire réussie surnommée par les chefs de l'ALN "tactique de l'assaut montagneux" qui consiste à utiliser les grottes et les rochers en attirant l'ennemi vers des sites où il lui sera difficile de tirer avantage de sa suprématie aérienne", des faits attestés par nombre d'officiers français dont Pierre Clostermann dans son ouvrage "Appui-feu sur l'Oued Helaïl".

L'enseignant de l'Université Mersli Abdellah à Tipaza, Dahmane Touati a, quant à lui, indiqué que cette bataille a revigoré le moral des troupes de l'ALN et aiguisé leur détermination à recouvrir la souveraineté nationale.

Cette bataille a contribué également au renforcement de l'internationalisation de la cause algérienne au niveau de l'ONU et dans les fora internationaux.

A cette occasion, les moudjahidine Mohamed Laid Abdedaim, Tahri El Hadi et Ali Merah ayant pris part à cette bataille ont été distingués.