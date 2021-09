Seychelles: La mise en œuvre des zones marines protégées des Seychelles commencera en 2022, selon un responsable

La phase de mise en œuvre des zones marines protégées aux Seychelles devrait commencer en 2022, a déclaré le chef de projet de l'initiative du plan spatial marin des Seychelles.

Les Seychelles ont atteint leur objectif de 30 pour cent de protection des océans autour de certaines de ses îles éloignées après que 13 nouvelles zones ont été publiées au Journal officiel en mars de l'année dernière.

La création de ces zones marines protégées (ZMP) signifie que les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont dépassé leurs objectifs de 10 pour cent de protection de leur zone économique exclusive d'ici 2020 dans le cadre de l'objectif de développement durable (ODD) 14.5.

Alors que ces nouvelles ZMP ont été officiellement publiées et que la phase de zonage est terminée, la phase de mise en œuvre n'a pas encore commencé, a déclaré Helena Sims à la SNA.

"Avec la pandémie, nous avons eu des retards dans la mise en œuvre de ces ZMP. Nous devons encore formaliser la réglementation et le plan de gestion, mais nous espérons commencer la mise en œuvre par étapes au cours de l'année 2022", a déclaré Mme. Sims.

Les phases de mise en œuvre impliqueront tous les partenaires du secteur maritime pour la coordination, la surveillance, l'application et la conformité. Le processus comprendra un large éventail d'activités telles que l'examen des réglementations, des plans de gestion, des cadres, le renforcement des capacités ainsi que l'établissement des coûts et le financement.

Elle a déclaré qu'il est également nécessaire d'avoir des discussions avec les partenaires et que cela a également été affecté par la pandémie de COVID-19.

"Ces discussions incluent diverses autorités concernées par les ZMP ainsi que des membres du public", a déclaré Mme. Sims.

Les 30 pour cent ou 410 000 kilomètres carrés de la zone économique exclusive de la nation insulaire de 1,4 million de kilomètres carrés seront désormais entièrement protégés pour encourager le développement durable et s'adapter aux effets du changement climatique.

Les réalisations des Seychelles ont été soulignées par le UNEP et l'Association des sciences marines de l'océan Indien occidental (WIOMSA) dans leurs perspectives sur les zones marines protégées publiées en juillet.

Les perspectives des zones marines protégées indiquent que ces ZMP documentent comment elles ont augmenté la résilience des secteurs cruciaux de la pêche et du tourisme et préservé la beauté naturelle du pays pour le plaisir et l'utilisation de ses citoyens. De plus, ils ont créé des refuges pour plus de 2 600 espèces documentées, dont certaines sont en voie de disparition.

Allen Cedras, directeur de l'Autorité des parcs nationaux des Seychelles, a déclaré qu'« une ZMP bien gérée peut apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux importants à un pays. Elle peut augmenter la sécurité alimentaire en empêchant la surexploitation des stocks de poissons, créer et protéger des emplois dans les secteurs du tourisme et de la pêche ; renforcer la résilience au changement climatique ; et protéger les espèces et les habitats, pour ne citer que quelques avantages. »

Les perspectives documentent les progrès réalisés par neuf pays de la région de l'océan Indien occidental pour accroître la couverture des ZMP. Il met en évidence les meilleures pratiques et les défis auxquels sont confrontés les gouvernements dans la gestion des ZMP et fournit des recommandations sur la manière d'accroître encore l'impact des ZMP.

Les principales recommandations des perspectives comprennent la nécessité de budgets dédiés à la gestion des ZMP, l'adoption de stratégies proactives d'application de la loi et de conformité pour garantir le respect des règles des ZMP ; incorporer des programmes de recherche et de surveillance sur la biodiversité et les écosystèmes dans la prise de décision dans les ZMP, et plus encore.