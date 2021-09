Togo: Mébounou Clément Kpadé, une Etoile Filante vient de s'éteindre définitivement

En cette matinée à l'aube, une triste nouvelle étendue au Togo, et particulièrement, dans la zone commerciale et fief de l'Etoile Filante de Lomé, un homme venait de trépasser. Il s'appelait Kpadé, pour ses fans et le monde bleu des vivas. A l'état civil, c'était Mébounou Clément et pour son club, Etoile Filante, il a été capitaine et milieu de terrain défensif incomparable, jusqu'à la fin de sa carrière sportive en 1974. Une demi-douzaine plus tôt, Kpadé tenait déjà le brassard du Shootting Star qu'il avait conduit à la finale de la Coupe d'Afrique des champions, contre le Tout Puissant Englebert de Lubumbashi (RDC).

Cette finale perdue en 1969, pour le compte de la saison 1968, avait révélé les talents de ce joueur international, qui avait servi son pays, le Togo, durant plus de 6 années. Intraitable et fougueux sur les terrains de jeu, il était capitaine de son pays lors de la CAN 1972 au Cameroun, aux côtés des inoubliables illustres qu'étaient Anold Fiaty, Edmond Apéti Kaolo, Agbala Luc et tout récemment Hunkpati Ressort Herman. Mébounou Clément Kpadé, ainsi rejoint ses anciens coéquipiers-là. L'Etoile Filante, elle, pleure son héros, un capitaine des plus glorieux, et le Togo tout entier le pleure aussi. Ainsi que l'ASSAFT, Association des Anciens Footballeurs du Togo, ses membres et son président Amouzou Anthonio Têtê. Kpadé aurait atteint ses 76e années, en novembre 2021.