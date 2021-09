Afrique Centrale: Douala-Cameroun - Ouverture de l'atelier sous-régional sur la santé environnementale

L'atelier sous-régional de renforcement des capacités du Réseau des Radio Communautaires( ReRaC) et Locales pour la Bonne gouvernance, la conservation et la gestion durable des ressources naturelles sur l'approche : "Une seule Santé ou One Health" s'est ouvert ce mardi 21 septembre à Douala au Cameroun, ce jusqu'au 24. Il s'organise en collaboration avec la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (Comifac) et l'appui financier et technique du Projet GIZ. Plusieurs communicateurs et journalistes de la zone de la Communauté des Etats de l'Afrique centrale y prennent part.

La Santé environnementale est au coeur de l'atelier qu'organise le Réseau des Communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique Centrale (RECEIAC), en collaboration avec le Réseau des Radio Communautaires( ReRaC) et GIZ. Selon les organisateurs de ce rendez-vous du donner et du recevoir, cette rencontre vise à améliorer la santé et le bien-être grâce à la prévention des risques et l'atténuation des effets de crises qui proviennent de l'interaction entre les humains, les animaux et leurs écosystèmes. Il faut promouvoir le concept "Une seul Santé ou One health" pour la raison que le monde devient de plus vulnérable face aux maladies émergentes zoonotiques(maladie infectieuse qui est passée de l'animal à l'homme).

Souhaitant la bienvenue aux participants venus de la République Centrafricaine, du Congo Brazza, du Gabon, de la République Démocratique du Congo(RDC), le coordonnateur régional du ReRaC, Eugène Messina, les a invités à saisir l'opportunité de cet atelier. "Il faut profiter des connaissances de ce séminaire.Il faut apprendre pour mieux enseigner" a t-il insisté.

Raoul Siemeni, Coordonnateur Régional du RECEIAC, soucieux de la Santé environnementale, a affirmé que : "Nous avons le devoir d'entretenir nos relations avec la diversité". Aussi, a t-il invité les uns et les autres à doubler de vigilance face aux nouvelles maladies émergentes provenants des animaux.

Au total, deux communications ont meublé la première journée de l'atelier. La première thématique sur le concept était focalisée sur : "la gouvernance actuelle en Afrique centrale et les leviers possibles : cas du Cameroun", présentée par Elisabeth Betsi Dibongue, Expert de Santé publique . L'on retient de cet exposé, que les changements climatiques sont dus entre autres, aux intenses activités humaines. L'on peut également retenir l'émergence des nouvelles maladies dites zoonotiques, celles transmises de l'animal à l'humain.

Pour le deuxième thème "One Health : Défis et enjeux pour le bien-être et la préservation de la biodiversité", l'Expert fait savoir l'équilibre de chaque écosystème est maintenu par la présence de chaque élément. "Si un élément est affecté, cela peut nuire à d'autres éléments et ainsi bouleverser l'écosystème". Et d'ajouter que les agents pathogènes des réservoirs sauvages sont transmis à l'homme par le biais des vecteurs, des animaux domestiques ou directement (animaux sauvages-homme).

La lutte contre des maladies émergentes zoonotiques (maladie infectieuse qui est passée de l'animal à l'homme), à l'exemple du Covid-19 étaient au centre des débats pour ce rendez-vous du donner et du recevoir.