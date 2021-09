Algérie: Institution de la Journée de l'imam, une "consécration et une reconnaissance" de sa place dans la société

Alger — La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de décréter le 15 septembre de chaque année, Journée nationale de l'imam se veut "une consécration et une reconnaissance" de la place de l'imam dans la société eu égard à son rôle dans la préservation du référent religieux national, ont affirmé mercredi à Alger des imams et des spécialistes de la Charia.

Lors d'un colloque organisé par Radio Coran, ayant pour thème "Institution d'une journée nationale de l'imam, une reconnaissance de la place et du rôle de l'imam", les participants ont indiqué que la décision du président de la République décrétant le 15 septembre de chaque année Journée nationale de l'imam "est une reconnaissance de la place des imams dans la société, mais aussi de leur rôle primordial dans la préservation et la défense des constantes du référent religieux national".

Dans ce contexte, le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a souligné dans un message lu en son nom par le directeur de la chaîne Radio Coran, Hamdi Aissa, que "l'organisation de ce colloque par la Radio nationale s'inscrit dans le cadre des efforts de cette institution pour assurer un accompagnement efficient des exigences d'édification et de prémunition de l'Algérie nouvelle".

M.Baghali a estimé que "la place privilégiée de l'imam au sein de la société émane du message qu'il accomplit au service des missions de la Charia, et de l'importance de son rôle pour éclairer la vie des gens et mettre en évidence les valeurs et les comportements qui assurent le bien-être, en plus du renforcement de l'esprit d'appartenance à la religion et d'attachement au référent religieux national".

Pour sa part, le sous-directeur des activités de moquée au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Abdelkader Guetcha a affirmé que l'institution du 15 septembre Journée nationale de l'imam, en sus d'être un important acquis historique, se veut aussi une invitation à l'adresse des imams pour déployer davantage d'efforts dans la préservation des constantes de la Nation".

De son côté, le professeur de Fiqh à l'université d'Alger, Pr Moussa Ismail, a fait savoir que l'officialisation de cette journée constituera "un rempart solide face à toutes les tentatives d'atteinte aux constantes de la Nation et de diffusion d'idées intruses à notre société et ses valeurs".

Mettant en avant le rôle "crucial" de l'imam face à la discorde et la Fitna et son influence directe en faveur de la réalisation de l'harmonie et la défense des valeurs de la société, Pr Ismail a affirmé que l'imam a besoin aujourd'hui d'une "protection juridique, financière et morale".

Dans son intervention sur les missions et les rôles de l'imam, le professeur Yahia Sari a rappelé que ce dernier "est exposé, compte tenu de son rôle social à nombre de pressions liées à son métier, d'où l'impératif pour les imams de faire preuve de sagesse afin de promouvoir leur place dans la société et d'accomplir pleinement leur rôle.