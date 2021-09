Algérie: Camps de Tindouf - L'ambassadeur Soualem répond aux allégations d'une ONG

Geneve — Le Représentant permanent d'Algérie à Genève, l'Ambassadeur Lazhar Soualem a usé mercredi de son droit de réponse en réaction aux allégations mensongères d'une ONG italienne sur de prétendues "exactions" commises par le Front Polisario à l'encontre d'opposants dans les camps de Tindouf.

"Dans leur inqualifiable propos ou l'approximation le dispute à l'invective et qui rappelle point par point et à la virgule près, l'esprit de celles des sessions précédentes et encore plus les diatribes des années d'avant, ces représentants se sont présentés comme les chargés de mission besogneux d'une entreprise dont la déconstruction, chaque jour met à nu, le caractère éhonté et attentatoire à la dignité des hommes et à la liberté des peuples", a assuré M. Soualem.

Les propos du Représentant permanent d'Algérie à Genève ont fait suite aux déclarations faites par l'ONG "Il Cenacolo" au cours du dialogue interactif du Groupe de travail sur la détention arbitraire et celui du Groupe de travail sur les disparitions forcées à l'occasion de la 48ème session du Conseil des droits de l'Homme.

Le diplomate a qualifié "Il Cenacolo" d'"organisation non gouvernementale aux origines douteuses" et "dont les représentants du jour ont renié les ancestrales origines de leurs identités et la charge immatérielle de leur mémoire".

L'ambassadeur d'Algérie à Genève a assuré que, "le travail des Organisations non Gouvernementales est honorable surtout lorsqu'il est porté par d'authentiques militants dont la conviction, la passion et l'engagement sont les incontournables repères et la sincère motivation".

"Au sein de cette enceinte, ma délégation est soucieuse d'un débat serein et contradictoire avec les organisations non gouvernementales qui neutralise les extrémismes, éloigne les raccourcis et favorise la collective et partagée prise de conscience", a souligné le diplomate qui a renvoyé "ces présumés droits-de-l'hommiste d'occasion à leurs détestables conditions de supplétifs".