Algérie: Dossiers de la Mémoire nationale - Le travail des différentes commissions "se poursuit"

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a déclaré, mercredi, que le travail des différentes commissions concernant le dossier de la Mémoire "se poursuit" et figure parmi "les priorités".

En marge d'une conférence organisée au siège du ministère à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la bataille d'El Djorf, M. Rebiga a précisé que le travail des différentes commissions concernant le dossier de la Mémoire "se poursuit", soulignant que le traitement de ces dossiers "peut se faire à travers les différentes activités scientifiques et conférences historiques qui emploient l'arme informationnelle sur laquelle il faut compter pour défendre la mémoire nationale et la faire connaitre via les réseaux sociaux".

La question des dossiers en suspens avec la partie française figure parmi "les priorités", a-t-il fait savoir, soulignant qu'"on ne peut parler d'une réconciliation au détriment de la mémoire collective algérienne et on ne peut être tolérant concernant cette question".

"Nos relations avec toute partie doivent être basées sur le principe du respect de l'histoire, de l'identité et de la mémoire nationale", a-t-il soutenu.

La célébration des journées et fêtes nationales, des hauts faits et des gloires de la Guerre de libération, des chouhada et moudjahidine est "le meilleur message que nous adressons aux générations montantes pour leur inculquer la culture de l'histoire et les valeurs de l'amour de la patrie".