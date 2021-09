Congo-Kinshasa: Commémoration de la date des martyrs de la démocratie - MLP - Pitshou Bika lance un appel de soutien au gouvernement congolais

Samedi 18 septembre 2021, le leader du Mouvement Lumumbiste Progressiste (MLP), Frank Diongo Chamba, ensemble avec ses militantes et militants ont commémoré les martyrs des massacres du 19 septembre 2016. Pour ce faire, Pitshou Bika, l'un des victimes vivant de cette manifestation a profité du micro du journal La Prospérité pour solliciter l'aide du gouvernement congolais.

«Je suis le seul et l'unique rescapé de tous les douze combattants ayant reçu des balles dans l'affrontement entre les policiers et les militants lors de la marche initiée par le MLP pour dire non à un nouveau mandat de Joseph Kabila», a fait savoir Pitshou.

«5 ans après l'évènement du 19 septembre 2016, lequel évènement allait dans le sens de la lutte pour la démocratie, nous avons donné nos vies comme sacrifice pour obtenir ce pouvoir que nous avons aujourd'hui. Un pouvoir considéré comme un fruit de notre combat mais, voilà que nous sommes négligés pendant l'exercice dudit pouvoir par les gens qui hier, nous disaient de sortir dans les rues pour marcher et protester afin de dire non au troisième mandat de Joseph Kabila», a-t-il ajouté avec larmes aux yeux.

En outre, ces rescapés disent être dans le droit de plus bénéficier de ce pouvoir, voire d'une aide gouvernementale de la part des autorités congolaises et regrettent le fait que jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais pensé à eux, plus précisément à lui, Pitshou Bika ou des familles des autres victimes de cette marche pacifique autorisée par les autorités.

«Si Rossy Tshimanga et les autres méritent d'être honorés, nous de même, nous méritons cet honneur, au même titre parce que tous, nous avons combattu le même combat», a conclu Pitshou Bika.